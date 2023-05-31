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Голикова рассказала о переходе новых регионов на систему ОМС - РИА Новости, 31.05.2023
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16:44 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/oms-1875371026.html
Голикова рассказала о переходе новых регионов на систему ОМС
Голикова рассказала о переходе новых регионов на систему ОМС - РИА Новости, 31.05.2023
Голикова рассказала о переходе новых регионов на систему ОМС
Все граждане новых регионов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы в 2024 году полноценно вступить в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:44
2023-05-31T16:44
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все граждане новых регионов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы в 2024 году полноценно вступить в систему ОМС, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно, с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Она подчеркнула, что в новых субъектах есть проблемы с выдачей полисов ОМС в связи с военными действиями, и пока не получается "обеспечить тот охват, который нам нужно". "Сейчас коллеги реально оценивают ситуацию, смогут ли они перейти полноценно с 1 января 2024 года на систему обязательного медицинского страхования. Во время визита в Херсонскую и Запорожскую области на прошлой неделе мы с коллегами говорили и договорились, что они эту ситуацию окончательно до 1 июля оценят, поскольку мы должны вступать в бюджетный процесс, и нам доложат свои предложения. Если, Владимир Владимирович (Путин), ситуация сложится таким образом, что они скажут, что мы этого сделать не сможем, наверное, нужно будет еще на один год пойти им навстречу", - заключила вице-премьер.
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова рассказала о переходе новых регионов на систему ОМС

Голикова: все жители новых регионов до конца года должны быть обеспечены полисами ОМС

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Полис ОМС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Все граждане новых регионов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы в 2024 году полноценно вступить в систему ОМС, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"До 31 декабря 2023 года все граждане новых регионов должны быть обеспечены полисами обязательного медицинского страхования, чтобы полноценно, с 1 января 2024 года вступить в систему обязательного медицинского страхования", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
Она подчеркнула, что в новых субъектах есть проблемы с выдачей полисов ОМС в связи с военными действиями, и пока не получается "обеспечить тот охват, который нам нужно".
"Сейчас коллеги реально оценивают ситуацию, смогут ли они перейти полноценно с 1 января 2024 года на систему обязательного медицинского страхования. Во время визита в Херсонскую и Запорожскую области на прошлой неделе мы с коллегами говорили и договорились, что они эту ситуацию окончательно до 1 июля оценят, поскольку мы должны вступать в бюджетный процесс, и нам доложат свои предложения. Если, Владимир Владимирович (Путин), ситуация сложится таким образом, что они скажут, что мы этого сделать не сможем, наверное, нужно будет еще на один год пойти им навстречу", - заключила вице-премьер.
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