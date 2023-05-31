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Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации - РИА Новости, 31.05.2023
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16:40 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/odessa-1875369609.html
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации - РИА Новости, 31.05.2023
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации
Владимир Зеленский подписал в среду указ о назначении Олега Кипера главой Одесской областной администрации. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:40
2023-05-31T16:40
в мире
владимир зеленский
одесская областная государственная администрация
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одесская область
украина
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в среду указ о назначении Олега Кипера главой Одесской областной администрации. "Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского. Во вторник Кипера на должность главы региона утвердил украинский кабмин. Как сообщало местное издание "Думская", Кипер в мае 2020 года он был назначен заместителем прокурора Киева, а в конце июля того же года стал прокурором столицы. В середине марта Зеленский подписал указ об увольнении главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
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в мире, владимир зеленский, одесская областная государственная администрация, одесса, одесская область, украина
В мире, Владимир Зеленский, Одесская областная государственная администрация, Одесса, Одесская область, Украина
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации

Президент Украины Зеленский назначил Олега Кипера главой Одесской областной администрации

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в среду указ о назначении Олега Кипера главой Одесской областной администрации.
«
"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Во вторник Кипера на должность главы региона утвердил украинский кабмин.
Как сообщало местное издание "Думская", Кипер в мае 2020 года он был назначен заместителем прокурора Киева, а в конце июля того же года стал прокурором столицы.
В середине марта Зеленский подписал указ об увольнении главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
Книги - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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В миреВладимир ЗеленскийОдесская областная государственная администрацияОдессаОдесская областьУкраина
 
 
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