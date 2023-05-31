https://ria.ru/20230531/odessa-1875369609.html
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации - РИА Новости, 31.05.2023
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации
Владимир Зеленский подписал в среду указ о назначении Олега Кипера главой Одесской областной администрации. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:40
2023-05-31T16:40
2023-05-31T16:40
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владимир зеленский
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в среду указ о назначении Олега Кипера главой Одесской областной администрации. "Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского. Во вторник Кипера на должность главы региона утвердил украинский кабмин. Как сообщало местное издание "Думская", Кипер в мае 2020 года он был назначен заместителем прокурора Киева, а в конце июля того же года стал прокурором столицы. В середине марта Зеленский подписал указ об увольнении главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Владимир Зеленский, Одесская областная государственная администрация, Одесса, Одесская область, Украина
Зеленский назначил нового главу Одесской областной администрации
Президент Украины Зеленский назначил Олега Кипера главой Одесской областной администрации