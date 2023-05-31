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Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T06:14
2023-05-31T06:14
2023-05-31T06:14
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.35 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
петровский район
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петровский район, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку