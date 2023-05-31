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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 31.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска в 18.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:22

2023-05-31T18:22

2023-05-31T18:28

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, украинские войска с 17.35 в течение получаса выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Зайцево.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230530/caesar-1875052337.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, донецк