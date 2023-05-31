Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875376600.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:05
2023-05-31T17:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230531/posledstviya-1875335916.html
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875338920.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_1cb98d4ad8da0ac08d4d91e946c8b8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 11 снарядов по районам Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле ЛНР из HIMARS
Вчера, 15:09
Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку и Гольмовский, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Москва осудила потакание Запада киевским обстрелам жилых районов ДНР и ЛНР
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала