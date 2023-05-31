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При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2023
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель
Осколки снаряда задели автомобиль и водителя при украинском обстреле села в Белгородской области, водитель госпитализирован, сообщил в среду губернатор региона... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:27
2023-05-31T14:27
2023-05-31T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Осколки снаряда задели автомобиль и водителя при украинском обстреле села в Белгородской области, водитель госпитализирован, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди… У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию", - написал губернатор. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель
Гладков: мирного жителя зацепило осколками при обстреле белгородского села Богун-Городок