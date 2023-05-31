Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875322834.html
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2023
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель
Осколки снаряда задели автомобиль и водителя при украинском обстреле села в Белгородской области, водитель госпитализирован, сообщил в среду губернатор региона... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:27
2023-05-31T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Осколки снаряда задели автомобиль и водителя при украинском обстреле села в Белгородской области, водитель госпитализирован, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди… У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию", - написал губернатор. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875290547.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ белгородского села Богун-Городок пострадал мирный житель

Гладков: мирного жителя зацепило осколками при обстреле белгородского села Богун-Городок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Осколки снаряда задели автомобиль и водителя при украинском обстреле села в Белгородской области, водитель госпитализирован, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"При обстреле окраины села Богун-Городок один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя. В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди… У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию", - написал губернатор.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Последствия обстрела Шебекино
Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки
Вчера, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала