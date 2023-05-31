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Строители укреплений на границе пострадали при обстреле Курской области - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875303009.html
Строители укреплений на границе пострадали при обстреле Курской области
Строители укреплений на границе пострадали при обстреле Курской области - РИА Новости, 31.05.2023
Строители укреплений на границе пострадали при обстреле Курской области
Двое строителей защитных укреплений на границе Курской области пострадали в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:24
2023-05-31T13:24
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Двое строителей защитных укреплений на границе Курской области пострадали в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. "В Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы", — сообщил Старовойт. По словам губернатора, один строитель ранен в кисть, его уже доставили в районную больницу, а дальнейшее лечение он будет проходить в областной больнице. Второй отказался от госпитализации — у него ссадины ног и лёгкая контузия. Старовойт пообещал обоим пострадавшим оказать помощь. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины. Неоднократно подвергался обстрелам.
https://ria.ru/20230531/obstrely-1875222791.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Строители укреплений на границе пострадали при обстреле Курской области

Курский губернатор Старовойт: двое строителей защитных укреплений пострадали при обстреле

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Двое строителей защитных укреплений на границе Курской области пострадали в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.
«
"В Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы", — сообщил Старовойт.
По словам губернатора, один строитель ранен в кисть, его уже доставили в районную больницу, а дальнейшее лечение он будет проходить в областной больнице. Второй отказался от госпитализации — у него ссадины ног и лёгкая контузия. Старовойт пообещал обоим пострадавшим оказать помощь.
Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, граничит с Сумской областью Украины. Неоднократно подвергался обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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