https://ria.ru/20230531/obstrel-1875290547.html
Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки
Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки - РИА Новости, 31.05.2023
Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки
Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области, откуда из-за постоянных обстрелов поручено увезти детей, за сутки подверглись атакам вооруженных сил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:58
2023-05-31T12:58
2023-05-31T12:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области, откуда из-за постоянных обстрелов поручено увезти детей, за сутки подверглись атакам вооруженных сил Украины 245 раз, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Гладков рассказал, что со среды из Шебекинского и Грайворонского округов из-за постоянных обстрелов будут вывозить детей, первые 300 человек отправятся в Воронеж. При последнем обстреле Шебекинского округа, минувшей ночью, пострадали четыре человека. Согласно данным губернатора, опубликованным в его Telegram-канале, за 30 мая в Грайворонском городском округе зафиксировано 30 прилётов: 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, 9 минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет. В районе села Антоновка сбит беспилотник. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино – 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии", - написал Гладков На всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Шебекинский и Грайворонский округа подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. В Грайворонский округ 22 мая зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки
Губернатор Гладков сообщил о 245 обстрелах Шебекинского и Грайворонского округов за сутки