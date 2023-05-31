https://ria.ru/20230531/obstrel-1875290547.html

Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки

Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки - РИА Новости, 31.05.2023

Шебекинский и Грайворонский округа обстреляли почти 250 раз за сутки

Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области, откуда из-за постоянных обстрелов поручено увезти детей, за сутки подверглись атакам вооруженных сил... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:58

2023-05-31T12:58

2023-05-31T12:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области, откуда из-за постоянных обстрелов поручено увезти детей, за сутки подверглись атакам вооруженных сил Украины 245 раз, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Гладков рассказал, что со среды из Шебекинского и Грайворонского округов из-за постоянных обстрелов будут вывозить детей, первые 300 человек отправятся в Воронеж. При последнем обстреле Шебекинского округа, минувшей ночью, пострадали четыре человека. Согласно данным губернатора, опубликованным в его Telegram-канале, за 30 мая в Грайворонском городском округе зафиксировано 30 прилётов: 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, 9 минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет. В районе села Антоновка сбит беспилотник. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино – 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии", - написал Гладков На всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Шебекинский и Грайворонский округа подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. В Грайворонский округ 22 мая зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.

https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков