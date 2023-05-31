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Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.05.2023
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку
Украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:49
2023-05-31T09:49
2023-05-31T09:49
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку в общей сложности 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:45 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 09:20 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Позднее, в 9.30, украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов натовского калибра по Донецку