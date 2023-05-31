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В Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле Шебекино
В Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле Шебекино - РИА Новости, 31.05.2023
В Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле Шебекино
Предварительно, один человек пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:10
2023-05-31T04:10
2023-05-31T04:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Предварительно, один человек пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. "Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт", — написал глава региона. Он добавил, что дополнительная информация появится позже.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сообщили о пострадавшей при обстреле Шебекино
Губернатор Белгородской области: при обстреле Шебекино, предварительно, есть пострадавшая