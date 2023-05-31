https://ria.ru/20230531/nigeriya-1875333923.html

МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией

МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией - РИА Новости, 31.05.2023

МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией

Москва рассчитывает на всесторонне укрепление отношений с Абуджей в свете инаугурации избранного президента Нигерии Бола Тинубу, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:02

2023-05-31T15:02

2023-05-31T15:02

в мире

нигерия

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на всесторонне укрепление отношений с Абуджей в свете инаугурации избранного президента Нигерии Бола Тинубу, говорится в заявлении МИД России. "Выражаем уверенность, что в качестве главы государства Тинубу приложит все усилия для решения стоящих перед страной масштабных задач социально-экономического развития, а также будет последовательно проводить линию на повышение роли и влияния Нигерии в региональных и международных делах. В свою очередь рассчитываем на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-нигерийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства. По данным независимой избирательной комиссии, обнародованным 1 марта, на выборах главы Нигерии победил Бола Тинубу от партии "Всеобщий прогрессивный конгресс". Он набрал более 8,7 миллиона голосов. Бывший вице-президент Атику Абубакар от Народно-демократической партии (НДП) получил более 6,9 миллиона голосов, а Питер Оби - около 6,1 миллиона.

https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигерия, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)