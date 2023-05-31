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МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией - РИА Новости, 31.05.2023
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15:02 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/nigeriya-1875333923.html
МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией
МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией - РИА Новости, 31.05.2023
МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией
Москва рассчитывает на всесторонне укрепление отношений с Абуджей в свете инаугурации избранного президента Нигерии Бола Тинубу, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:02
2023-05-31T15:02
в мире
нигерия
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на всесторонне укрепление отношений с Абуджей в свете инаугурации избранного президента Нигерии Бола Тинубу, говорится в заявлении МИД России. "Выражаем уверенность, что в качестве главы государства Тинубу приложит все усилия для решения стоящих перед страной масштабных задач социально-экономического развития, а также будет последовательно проводить линию на повышение роли и влияния Нигерии в региональных и международных делах. В свою очередь рассчитываем на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-нигерийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства. По данным независимой избирательной комиссии, обнародованным 1 марта, на выборах главы Нигерии победил Бола Тинубу от партии "Всеобщий прогрессивный конгресс". Он набрал более 8,7 миллиона голосов. Бывший вице-президент Атику Абубакар от Народно-демократической партии (НДП) получил более 6,9 миллиона голосов, а Питер Оби - около 6,1 миллиона.
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в мире, нигерия, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Нигерия, Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Нигерией

МИД: Россия в свете инаугурации нового лидера Нигерии рассчитывает на укрепление отношений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на всесторонне укрепление отношений с Абуджей в свете инаугурации избранного президента Нигерии Бола Тинубу, говорится в заявлении МИД России.
"Выражаем уверенность, что в качестве главы государства Тинубу приложит все усилия для решения стоящих перед страной масштабных задач социально-экономического развития, а также будет последовательно проводить линию на повышение роли и влияния Нигерии в региональных и международных делах. В свою очередь рассчитываем на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-нигерийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
По данным независимой избирательной комиссии, обнародованным 1 марта, на выборах главы Нигерии победил Бола Тинубу от партии "Всеобщий прогрессивный конгресс". Он набрал более 8,7 миллиона голосов. Бывший вице-президент Атику Абубакар от Народно-демократической партии (НДП) получил более 6,9 миллиона голосов, а Питер Оби - около 6,1 миллиона.
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