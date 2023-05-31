https://ria.ru/20230531/nazvanie-1875254310.html
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ
Депутаты городского собрания эстонского Силламяэ не поддержали предложение о переименовании улицы Михаила Румянцева, названной в честь погибшего в Афганистане... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:49
2023-05-31T10:49
2023-05-31T10:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Депутаты городского собрания эстонского Силламяэ не поддержали предложение о переименовании улицы Михаила Румянцева, названной в честь погибшего в Афганистане офицера ВДВ СССР, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "За то, чтобы улица продолжила носить свое нынешнее название, проголосовали все присутствовавшие на сессии 20 депутатов. Всего в Силламяэском горсобрании 21 депутат", - говорится в сообщении. "Михаил Румянцев – местный житель, который здесь родился, жил и имеет коренную связь с городом Силламяэ. Он молодой парень, не участвовавший в деятельности против Эстонской Республики, который погиб в 25-летнем возрасте на войне в Афганистане, спасая жизнь других людей", - сказал ERR глава правящей фракции Центристской партии в городском собрании Дмитрий Летт. По его словам, с просьбой не переименовывать улицу обращались к депутатам его одноклассники и многие жители города. "Не учитывать мнение подавляющего числа горожан самоуправление не может, поэтому депутаты центристской фракции не поддержали предложение переименовать улицу Михаила Румянцева", - добавил Летт. Ранее теперь уже экс-министр госуправления Эстонии Рийна Солман предложила горсобранию переименовать несколько улиц города, носящих "советские" названия, которые, по ее мнению, противоречат закону о топонимах, в том числе и улицу Михаила Румянцева. Согласно вступившим в силу весной поправкам в законодательство, у государства теперь есть право переименовать улицы самостоятельно, без согласия самоуправления, если названия улиц, по оценке совета по топонимам, "не сочетаются с историей и культурой Эстонии".
https://ria.ru/20230524/dnepropetrovsk-1873921528.html
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в мире, эстония, воздушно-десантные войска россии, ссср, афганистан
В мире, Эстония, Воздушно-десантные войска России, СССР, Афганистан
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ
ERR: в эстонском городе Силламяэ отказались менять название улицы Михаила Румянцева
ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости.
Депутаты городского собрания эстонского Силламяэ не поддержали предложение о переименовании улицы Михаила Румянцева, названной в честь погибшего в Афганистане офицера ВДВ СССР, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR
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"За то, чтобы улица продолжила носить свое нынешнее название, проголосовали все присутствовавшие на сессии 20 депутатов. Всего в Силламяэском горсобрании 21 депутат", - говорится в сообщении.
В Днепропетровске переименовали шесть улиц, связанных с Россией
"Михаил Румянцев – местный житель, который здесь родился, жил и имеет коренную связь с городом Силламяэ. Он молодой парень, не участвовавший в деятельности против Эстонской Республики, который погиб в 25-летнем возрасте на войне в Афганистане, спасая жизнь других людей", - сказал ERR глава правящей фракции Центристской партии в городском собрании Дмитрий Летт.
По его словам, с просьбой не переименовывать улицу обращались к депутатам его одноклассники и многие жители города. "Не учитывать мнение подавляющего числа горожан самоуправление не может, поэтому депутаты центристской фракции не поддержали предложение переименовать улицу Михаила Румянцева", - добавил Летт.
Ранее теперь уже экс-министр госуправления Эстонии
Рийна Солман предложила горсобранию переименовать несколько улиц города, носящих "советские" названия, которые, по ее мнению, противоречат закону о топонимах, в том числе и улицу Михаила Румянцева.
Согласно вступившим в силу весной поправкам в законодательство, у государства теперь есть право переименовать улицы самостоятельно, без согласия самоуправления, если названия улиц, по оценке совета по топонимам, "не сочетаются с историей и культурой Эстонии".
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