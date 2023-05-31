Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/nazvanie-1875254310.html
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ
Депутаты городского собрания эстонского Силламяэ не поддержали предложение о переименовании улицы Михаила Румянцева, названной в честь погибшего в Афганистане... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:49
2023-05-31T10:49
в мире
эстония
воздушно-десантные войска россии
ссср
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_99c549454ffd62ff548957dc51ab4400.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Депутаты городского собрания эстонского Силламяэ не поддержали предложение о переименовании улицы Михаила Румянцева, названной в честь погибшего в Афганистане офицера ВДВ СССР, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR. "За то, чтобы улица продолжила носить свое нынешнее название, проголосовали все присутствовавшие на сессии 20 депутатов. Всего в Силламяэском горсобрании 21 депутат", - говорится в сообщении. "Михаил Румянцев – местный житель, который здесь родился, жил и имеет коренную связь с городом Силламяэ. Он молодой парень, не участвовавший в деятельности против Эстонской Республики, который погиб в 25-летнем возрасте на войне в Афганистане, спасая жизнь других людей", - сказал ERR глава правящей фракции Центристской партии в городском собрании Дмитрий Летт. По его словам, с просьбой не переименовывать улицу обращались к депутатам его одноклассники и многие жители города. "Не учитывать мнение подавляющего числа горожан самоуправление не может, поэтому депутаты центристской фракции не поддержали предложение переименовать улицу Михаила Румянцева", - добавил Летт. Ранее теперь уже экс-министр госуправления Эстонии Рийна Солман предложила горсобранию переименовать несколько улиц города, носящих "советские" названия, которые, по ее мнению, противоречат закону о топонимах, в том числе и улицу Михаила Румянцева. Согласно вступившим в силу весной поправкам в законодательство, у государства теперь есть право переименовать улицы самостоятельно, без согласия самоуправления, если названия улиц, по оценке совета по топонимам, "не сочетаются с историей и культурой Эстонии".
https://ria.ru/20230524/dnepropetrovsk-1873921528.html
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html
эстония
ссср
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938262_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f3705c412eb22eaf7e83bdc33db4739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, воздушно-десантные войска россии, ссср, афганистан
В мире, Эстония, Воздушно-десантные войска России, СССР, Афганистан
В Эстонии отказались менять название улицы Михаила Румянцева, пишут СМИ

ERR: в эстонском городе Силламяэ отказались менять название улицы Михаила Румянцева

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Депутаты городского собрания эстонского Силламяэ не поддержали предложение о переименовании улицы Михаила Румянцева, названной в честь погибшего в Афганистане офицера ВДВ СССР, сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
«
"За то, чтобы улица продолжила носить свое нынешнее название, проголосовали все присутствовавшие на сессии 20 депутатов. Всего в Силламяэском горсобрании 21 депутат", - говорится в сообщении.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В Днепропетровске переименовали шесть улиц, связанных с Россией
24 мая, 17:49
"Михаил Румянцев – местный житель, который здесь родился, жил и имеет коренную связь с городом Силламяэ. Он молодой парень, не участвовавший в деятельности против Эстонской Республики, который погиб в 25-летнем возрасте на войне в Афганистане, спасая жизнь других людей", - сказал ERR глава правящей фракции Центристской партии в городском собрании Дмитрий Летт.
По его словам, с просьбой не переименовывать улицу обращались к депутатам его одноклассники и многие жители города. "Не учитывать мнение подавляющего числа горожан самоуправление не может, поэтому депутаты центристской фракции не поддержали предложение переименовать улицу Михаила Румянцева", - добавил Летт.
Ранее теперь уже экс-министр госуправления Эстонии Рийна Солман предложила горсобранию переименовать несколько улиц города, носящих "советские" названия, которые, по ее мнению, противоречат закону о топонимах, в том числе и улицу Михаила Румянцева.
Согласно вступившим в силу весной поправкам в законодательство, у государства теперь есть право переименовать улицы самостоятельно, без согласия самоуправления, если названия улиц, по оценке совета по топонимам, "не сочетаются с историей и культурой Эстонии".
Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Алиханов прокомментировал решение Польши "переименовать" Калининград
10 мая, 17:09
 
В миреЭстонияВоздушно-десантные войска РоссииСССРАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала