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Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников - РИА Новости, 31.05.2023
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09:11 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/naemniki-1875231716.html
Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников
Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников - РИА Новости, 31.05.2023
Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников
Посольство Великобритании в РФ сообщило РИА Новости, что в курсе о рассмотрении уголовного дела в отношении пяти наемников, среди которых и британские... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:11
2023-05-31T09:11
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ сообщило РИА Новости, что в курсе о рассмотрении уголовного дела в отношении пяти наемников, среди которых и британские подданные, воевавших в Донбассе. В среду в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет первое заседание по этому уголовному делу. В конце апреля стало известно, что уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В частности, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". Отвечая на просьбу прокомментировать его, в британском посольстве сказали, что знают "об этих сообщениях". "Для нас очевидно, что, находясь на Украине, господин Хили работал в гуманитарной сфере, а господин Хилл и господин Хардинг служили в украинских вооруженных силах. Мы осуждаем эксплуатацию задержанных гражданских лиц и военнопленных в политических целях", - добавили в дипмиссии, не ответив на вопрос, будут ли на заседании присутствовать британские дипломаты. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html
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в мире, донбасс, россия, ростов-на-дону, мария захарова
В мире, Донбасс, Россия, Ростов-на-Дону, Мария Захарова
Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников

Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников, воевавших в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ сообщило РИА Новости, что в курсе о рассмотрении уголовного дела в отношении пяти наемников, среди которых и британские подданные, воевавших в Донбассе.
В среду в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет первое заседание по этому уголовному делу. В конце апреля стало известно, что уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
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В частности, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
Отвечая на просьбу прокомментировать его, в британском посольстве сказали, что знают "об этих сообщениях".
"Для нас очевидно, что, находясь на Украине, господин Хили работал в гуманитарной сфере, а господин Хилл и господин Хардинг служили в украинских вооруженных силах. Мы осуждаем эксплуатацию задержанных гражданских лиц и военнопленных в политических целях", - добавили в дипмиссии, не ответив на вопрос, будут ли на заседании присутствовать британские дипломаты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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