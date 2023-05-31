https://ria.ru/20230531/naemniki-1875231716.html

Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников

Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников - РИА Новости, 31.05.2023

Посольство Британии заявило, что в курсе рассмотрения дела наемников

Посольство Великобритании в РФ сообщило РИА Новости, что в курсе о рассмотрении уголовного дела в отношении пяти наемников, среди которых и британские... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:11

2023-05-31T09:11

2023-05-31T09:11

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ сообщило РИА Новости, что в курсе о рассмотрении уголовного дела в отношении пяти наемников, среди которых и британские подданные, воевавших в Донбассе. В среду в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет первое заседание по этому уголовному делу. В конце апреля стало известно, что уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Киева в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В частности, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". Отвечая на просьбу прокомментировать его, в британском посольстве сказали, что знают "об этих сообщениях". "Для нас очевидно, что, находясь на Украине, господин Хили работал в гуманитарной сфере, а господин Хилл и господин Хардинг служили в украинских вооруженных силах. Мы осуждаем эксплуатацию задержанных гражданских лиц и военнопленных в политических целях", - добавили в дипмиссии, не ответив на вопрос, будут ли на заседании присутствовать британские дипломаты. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230525/naemnik-1874156177.html

https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, россия, ростов-на-дону, мария захарова