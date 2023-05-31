https://ria.ru/20230531/msb-1875257986.html

МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале

МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале - РИА Новости, 31.05.2023

МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале

Малый и средний бизнес за первый квартал 2023 года привлек 240,8 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), опера тором... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:54

2023-05-31T10:54

2023-05-31T11:07

россия

корпорация мсп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес за первый квартал 2023 года привлек 240,8 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), опера тором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Получателями гарантий и поручительств в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" стали свыше 10 тысяч предприятий. В сравнении с Iкварталом прошлого года объем финансовой поддержки вырос почти в 2,5 раза, а число получателей – более чем в 2,3 раза, уточняется в сообщении.В числе ведущих сфер по приросту объемов кредитования с использованием инструментов НГС в I квартале текущего года – информация и связь, гостиницы и общепит, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, научно-техническая деятельность.Особую важность поддержки растущих МСП из приоритетных отраслей отметил в ходе выступления на правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства глава Минэкономразвития Максим Решетников. К таким отраслям относятся обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Компании в этих отраслях ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса и выступают драйвером для наращивания инвестиций."Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры. И отдельно – важно продолжать стимулировать долгосрочный спрос на продукцию", – отметил Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, рост финансовой поддержки и количества ее получателей в рамках НГС в I квартале был обусловлен рядом факторов, включая более чем двукратное увеличение финансирования малого и среднего бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). Этому способствовало в том числе повышение эффективности использования капитала РГО, а также активное использование бизнесом "зонтичных" поручительств Корпорации МСП."Мы видим, что, если в прошлом году финансовую поддержку с использованием инструментов НГС получили свыше 1,4 тысячи малых и 2,8 тысячи микропредприятий, то в этом году эти цифры уже превышают 2,5 тысячи и 7,4 тысячи соответственно. В 2021 году аналогичные квартальные показатели были на уровне 973 и 1716 предприятий", – сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации.Отмечается, что регионами-лидерами по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса за первый квартал 2023 года стали Москва (44 миллиарда рублей и почти 1,3 тысячи получателей), Санкт-Петербург (17,3 миллиарда и 518 субъектов МСП), а также Московская область (13,6 миллиарда и 468 предприятий). В число регионов-лидеров также вошли Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.В число лидеров финансовой поддержки малых и средних предприятий в первом квартале вместе с системообразующими банками вошел МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с объемом выданных средств в 51,6 миллиарда рублей, которые получили свыше 580 предприятий. Годом ранее показатели банка по этому направлению составляли 7,4 миллиарда и 342 субъекта МСП.Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230530/investkredity-1875031428.html

https://ria.ru/20230515/zakupki-1871776590.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп