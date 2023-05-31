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МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале - РИА Новости, 31.05.2023
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10:54 31.05.2023 (обновлено: 11:07 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/msb-1875257986.html
МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале
МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале - РИА Новости, 31.05.2023
МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале
Малый и средний бизнес за первый квартал 2023 года привлек 240,8 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), опера тором... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:54
2023-05-31T11:07
россия
корпорация мсп
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес за первый квартал 2023 года привлек 240,8 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), опера тором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Получателями гарантий и поручительств в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" стали свыше 10 тысяч предприятий. В сравнении с Iкварталом прошлого года объем финансовой поддержки вырос почти в 2,5 раза, а число получателей – более чем в 2,3 раза, уточняется в сообщении.В числе ведущих сфер по приросту объемов кредитования с использованием инструментов НГС в I квартале текущего года – информация и связь, гостиницы и общепит, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, научно-техническая деятельность.Особую важность поддержки растущих МСП из приоритетных отраслей отметил в ходе выступления на правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства глава Минэкономразвития Максим Решетников. К таким отраслям относятся обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Компании в этих отраслях ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса и выступают драйвером для наращивания инвестиций."Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры. И отдельно – важно продолжать стимулировать долгосрочный спрос на продукцию", – отметил Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, рост финансовой поддержки и количества ее получателей в рамках НГС в I квартале был обусловлен рядом факторов, включая более чем двукратное увеличение финансирования малого и среднего бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). Этому способствовало в том числе повышение эффективности использования капитала РГО, а также активное использование бизнесом "зонтичных" поручительств Корпорации МСП."Мы видим, что, если в прошлом году финансовую поддержку с использованием инструментов НГС получили свыше 1,4 тысячи малых и 2,8 тысячи микропредприятий, то в этом году эти цифры уже превышают 2,5 тысячи и 7,4 тысячи соответственно. В 2021 году аналогичные квартальные показатели были на уровне 973 и 1716 предприятий", – сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации.Отмечается, что регионами-лидерами по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса за первый квартал 2023 года стали Москва (44 миллиарда рублей и почти 1,3 тысячи получателей), Санкт-Петербург (17,3 миллиарда и 518 субъектов МСП), а также Московская область (13,6 миллиарда и 468 предприятий). В число регионов-лидеров также вошли Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.В число лидеров финансовой поддержки малых и средних предприятий в первом квартале вместе с системообразующими банками вошел МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с объемом выданных средств в 51,6 миллиарда рублей, которые получили свыше 580 предприятий. Годом ранее показатели банка по этому направлению составляли 7,4 миллиарда и 342 субъекта МСП.Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп
Россия, Корпорация МСП

МСБ привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантий НГС в I квартале

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес за первый квартал 2023 года привлек 240,8 миллиарда рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), опера тором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Получателями гарантий и поручительств в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" стали свыше 10 тысяч предприятий. В сравнении с Iкварталом прошлого года объем финансовой поддержки вырос почти в 2,5 раза, а число получателей – более чем в 2,3 раза, уточняется в сообщении.
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В числе ведущих сфер по приросту объемов кредитования с использованием инструментов НГС в I квартале текущего года – информация и связь, гостиницы и общепит, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, научно-техническая деятельность.
Особую важность поддержки растущих МСП из приоритетных отраслей отметил в ходе выступления на правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства глава Минэкономразвития Максим Решетников. К таким отраслям относятся обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Компании в этих отраслях ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса и выступают драйвером для наращивания инвестиций.
«
"Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры. И отдельно – важно продолжать стимулировать долгосрочный спрос на продукцию", – отметил Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, рост финансовой поддержки и количества ее получателей в рамках НГС в I квартале был обусловлен рядом факторов, включая более чем двукратное увеличение финансирования малого и среднего бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО). Этому способствовало в том числе повышение эффективности использования капитала РГО, а также активное использование бизнесом "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.
"Мы видим, что, если в прошлом году финансовую поддержку с использованием инструментов НГС получили свыше 1,4 тысячи малых и 2,8 тысячи микропредприятий, то в этом году эти цифры уже превышают 2,5 тысячи и 7,4 тысячи соответственно. В 2021 году аналогичные квартальные показатели были на уровне 973 и 1716 предприятий", – сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба корпорации.
Логотип корпорации МСП
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Отмечается, что регионами-лидерами по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса за первый квартал 2023 года стали Москва (44 миллиарда рублей и почти 1,3 тысячи получателей), Санкт-Петербург (17,3 миллиарда и 518 субъектов МСП), а также Московская область (13,6 миллиарда и 468 предприятий). В число регионов-лидеров также вошли Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Самарская области, республики Татарстан и Башкортостан.
В число лидеров финансовой поддержки малых и средних предприятий в первом квартале вместе с системообразующими банками вошел МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с объемом выданных средств в 51,6 миллиарда рублей, которые получили свыше 580 предприятий. Годом ранее показатели банка по этому направлению составляли 7,4 миллиарда и 342 субъекта МСП.
Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСП
 
 
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