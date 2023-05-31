https://ria.ru/20230531/mozambik-1875339265.html

В Мозамбике заявили, что страна не находится под влиянием Украины

В Мозамбике заявили, что страна не находится под влиянием Украины - РИА Новости, 31.05.2023

В Мозамбике заявили, что страна не находится под влиянием Украины

Согласие на открытие посольства Украины в Мозамбике не означает, что Мапуту следует инструкциям Киева и находится под его влиянием, заявил в среду министр... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:24

2023-05-31T15:24

2023-05-31T15:24

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мозамбик

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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Согласие на открытие посольства Украины в Мозамбике не означает, что Мапуту следует инструкциям Киева и находится под его влиянием, заявил в среду министр общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карлуш Мешкита. "Согласие на открытие украинского посольства совершенно не означает, что мы оказываемся под влиянием или следуем инструкциям Украины. У нас есть наши убеждения, мы знаем каким образом защищать наши взгляды в международных отношениях", - сказал Мешкита в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы уверены, что это не создаст никаких проблем, подтверждением тому мы видим визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Если следовать логике инструкции, мы должны были сказать: "Нет, ваш визит невозможен. Мы говорим: "Добро пожаловать" и хотим работать вместе и укреплять наши отношения", - добавил он.

https://ria.ru/20230531/mozambik-1875317347.html

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Екатерина Зайцева

в мире, мозамбик, украина, россия, сергей лавров