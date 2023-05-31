https://ria.ru/20230531/moskva-1875237772.html
В Москве стартовало благоустройство улицы Шаболовка
В Москве стартовало благоустройство улицы Шаболовка - РИА Новости, 31.05.2023
В Москве стартовало благоустройство улицы Шаболовка
Благоустройство улицы Шаболовка в формате "От дома до дома" стартовало в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:53
2023-05-31T09:53
2023-05-31T09:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Благоустройство улицы Шаболовка в формате "От дома до дома" стартовало в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Шаболовка, расположенной сразу в двух округах столицы - Центральном и Южном", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь, Бирюков отметил, что формат благоустройства "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. "Эти работы предполагают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - пояснил заммэра. Он рассказал, что в ходе благоустройства улицы Шаболовка воздушные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. "В рамках проекта проложим дополнительные водосточные сети, заменим асфальтовое покрытие на тротуарах и проезжей части, оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Установим новые фонари, приведем в порядок пространство возле метро "Шаболовская", проведем мероприятия по озеленению", - подчеркнул Бирюков. В пресс-службе добавили, что для пассажиров трамваев, проходящих по улице Шаболовка, обустроят приподнятые остановки - платформа находится на одном уровне с вагоном, что удобно для маломобильных горожан и пассажиров с детьми. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в формате "От дома до дома" планируется благоустроить шесть объектов - улицы Башиловская, Шаболовка, Нагатинская и Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветную Аллею. Отмечается, что при выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.
https://ria.ru/20230528/blagoustroystvo-1874664827.html
https://ria.ru/20230525/moskva-1874002226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве стартовало благоустройство улицы Шаболовка
Заммэра Бирюков: стартовало благоустройство улицы Шаболовка в формате "От дома до дома"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Благоустройство улицы Шаболовка в формате "От дома до дома" стартовало в Москве, сообщили в пресс-службе
столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Шаболовка, расположенной сразу в двух округах столицы - Центральном и Южном", - рассказали в пресс-службе.
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В свою очередь, Бирюков отметил, что формат благоустройства "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. "Эти работы предполагают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - пояснил заммэра.
Он рассказал, что в ходе благоустройства улицы Шаболовка воздушные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций.
«
"В рамках проекта проложим дополнительные водосточные сети, заменим асфальтовое покрытие на тротуарах и проезжей части, оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Установим новые фонари, приведем в порядок пространство возле метро "Шаболовская", проведем мероприятия по озеленению", - подчеркнул Бирюков.
В пресс-службе добавили, что для пассажиров трамваев, проходящих по улице Шаболовка, обустроят приподнятые остановки - платформа находится на одном уровне с вагоном, что удобно для маломобильных горожан и пассажиров с детьми.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в формате "От дома до дома" планируется благоустроить шесть объектов - улицы Башиловская, Шаболовка, Нагатинская и Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветную Аллею.
Отмечается, что при выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.
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