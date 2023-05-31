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Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы откроет два НИЦ по разработке медпрепаратов - РИА Новости, 31.05.2023
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10:10 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/moskva-1875184122.html
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы откроет два НИЦ по разработке медпрепаратов
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы откроет два НИЦ по разработке медпрепаратов - РИА Новости, 31.05.2023
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы откроет два НИЦ по разработке медпрепаратов
Два научно-исследовательских центра (НИЦ) по разработке биологических и химических медицинских препаратов откроет резидент ОЭЗ "Технополис Москва" до конца 2023 РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:10
2023-05-31T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Два научно-исследовательских центра (НИЦ) по разработке биологических и химических медицинских препаратов откроет резидент ОЭЗ "Технополис Москва" до конца 2023 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Завод "Спутник Технополис", входящий в группу "Р-Фарм", до конца года планирует запустить внутри периметра своего производства на площадке "Печатники" два научно-исследовательских центра. В них будет вестись разработка оригинальных и импортозамещающих медицинских препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Это позволит создать 120 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Площадь новых объектов составит более пяти тысяч квадратных метров. В одном из центров будут создавать препараты методом химического синтеза. Второй центр будет разрабатывать биотехнологические препараты, в частности — моноклональные антитела. При биотехнологическом центре создадут опытный участок производства, где будут обкатывать новые технологии для последующего масштабирования на основные мощности "Р-Фарм", уточняется в сообщении."Моноклональные антитела, полученные в биотехнологическом центре, будут предназначены для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний, а также специфических инфекций. Сейчас в России не так много центров подобного уровня, которые были бы интегрированы в производство. В проект активно вовлечены наши партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона, взаимодействие развивается сразу в нескольких сферах – научной, технологической и образовательной", – рассказал генеральный директор завода Тимофей Петров.Как сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, город ранее заключил с компанией "Р-Фарм" три офсетных контракта на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций в проект по запуску завода компании превысил 10 миллиардов рублей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы откроет два НИЦ по разработке медпрепаратов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Два научно-исследовательских центра (НИЦ) по разработке биологических и химических медицинских препаратов откроет резидент ОЭЗ "Технополис Москва" до конца 2023 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Завод "Спутник Технополис", входящий в группу "Р-Фарм", до конца года планирует запустить внутри периметра своего производства на площадке "Печатники" два научно-исследовательских центра. В них будет вестись разработка оригинальных и импортозамещающих медицинских препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Это позволит создать 120 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Площадь новых объектов составит более пяти тысяч квадратных метров. В одном из центров будут создавать препараты методом химического синтеза. Второй центр будет разрабатывать биотехнологические препараты, в частности — моноклональные антитела. При биотехнологическом центре создадут опытный участок производства, где будут обкатывать новые технологии для последующего масштабирования на основные мощности "Р-Фарм", уточняется в сообщении.
"Моноклональные антитела, полученные в биотехнологическом центре, будут предназначены для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний, а также специфических инфекций. Сейчас в России не так много центров подобного уровня, которые были бы интегрированы в производство. В проект активно вовлечены наши партнеры из Азиатско-Тихоокеанского региона, взаимодействие развивается сразу в нескольких сферах – научной, технологической и образовательной", – рассказал генеральный директор завода Тимофей Петров.
Как сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, город ранее заключил с компанией "Р-Фарм" три офсетных контракта на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Общий объем инвестиций в проект по запуску завода компании превысил 10 миллиардов рублей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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