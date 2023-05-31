https://ria.ru/20230531/moskva-1875170416.html

Ефимов: в Москве реализуют 30 проектов комплексного развития территорий

Ефимов: в Москве реализуют 30 проектов комплексного развития территорий - РИА Новости, 31.05.2023

Ефимов: в Москве реализуют 30 проектов комплексного развития территорий

В столице в активной стадии находятся 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон и неэффективно используемых участков общей площадью... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:10

2023-05-31T09:10

2023-05-31T09:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В столице в активной стадии находятся 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон и неэффективно используемых участков общей площадью свыше 400 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На месте старых складов и незавершенного строительства появится более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости – современное жилье, в том числе по программе реновации, а также общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные объекты. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 779,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города - более 34 миллиардов рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов уточнил, что 17 проектов КРТ реализуют городские операторы, а еще 13 – инвесторы, среди которых как правообладатели недвижимости на неэффективных участках, так и инвесторы, победившие на соответствующих аукционах.В свою очередь, в департаменте городского имущества Москвы сообщили, что в рамках 30 проектов КРТ будет построено 4,2 миллиона квадратных метров жилья (часть - по программе реновации), свыше 1,9 миллиона квадратных метров промышленных площадей и около 2,3 миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов: медицинских и образовательных учреждений, спортивных комплексов, офисных и торговых центров.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

https://ria.ru/20230526/investkredit-1874208926.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)