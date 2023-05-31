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ЦБ предупредил о фишинговой схеме мошенников с ответами на ОГЭ - РИА Новости, 31.05.2023
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14:24 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/moshenniki-1875322450.html
ЦБ предупредил о фишинговой схеме мошенников с ответами на ОГЭ
ЦБ предупредил о фишинговой схеме мошенников с ответами на ОГЭ - РИА Новости, 31.05.2023
ЦБ предупредил о фишинговой схеме мошенников с ответами на ОГЭ
Мошенники взламывают аккаунты российских школьников в социальных сетях и от их имени рассылают вредоносные ссылки под видом полезной информации - например,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:24
2023-05-31T14:24
общество
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
мошенники
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники взламывают аккаунты российских школьников в социальных сетях и от их имени рассылают вредоносные ссылки под видом полезной информации - например, якобы с ответами на основном государственном экзамене (ОГЭ), сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Сейчас идет основной период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Он продлится до 1 июля. Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдадут более 1,5 миллиона выпускников. "Не теряет актуальность схема, когда мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и по списку друзей раскидывают сообщения с просьбой перевести деньги, иногда с уточнением "срочно! потом все объясню" ... кроме того, со взломанного аккаунта аферисты могут прислать вредоносную ссылку с каким-нибудь интригующим предисловием, вроде "ответы на ОГЭ", "оцени мою фотку в конкурсе" и тому подобное", - говорится в сообщении ЦБ. Если ребенок перейдет по ссылке, то может загрузить на свой гаджет вирус или ввести конфиденциальные данные на фишинговом сайте. Регулятор предупредил также и о других схемах, которыми часто пользуются мошенники для обмана молодых людей. Так, на волне популярности нейросетей появились фишинговые ресурсы, якобы предоставляющие доступ к работе с известными нейросетями, либо предлагающие якобы какую-то новую нейросеть. Сначала доступ к ней бесплатный, а затем становится платным. В результате пользователи вводят платежные данные на сайте мошенников. Кроме того, злоумышленники могут размещать в общественных местах объявления с QR-кодом о якобы положенных выплатах, например, студентам, рассказали в ЦБ. Отсканировав QR-код, человек попадает в чат-бот в мессенджере, где для оформления якобы положенной выплаты мошенники запрашивают платежные данные карты и похищают деньги.
https://ria.ru/20230524/moshenniki-1873965097.html
https://ria.ru/20220519/oge-1788957023.html
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общество, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, мошенники, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
ЦБ предупредил о фишинговой схеме мошенников с ответами на ОГЭ

ЦБ предупредил о фишинговой схеме с рассылками вредоносных ссылок с якобы ответами на ОГЭ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель
Вирус-вымогатель - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники взламывают аккаунты российских школьников в социальных сетях и от их имени рассылают вредоносные ссылки под видом полезной информации - например, якобы с ответами на основном государственном экзамене (ОГЭ), сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
Сейчас идет основной период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Он продлится до 1 июля. Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдадут более 1,5 миллиона выпускников.
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"Не теряет актуальность схема, когда мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и по списку друзей раскидывают сообщения с просьбой перевести деньги, иногда с уточнением "срочно! потом все объясню" ... кроме того, со взломанного аккаунта аферисты могут прислать вредоносную ссылку с каким-нибудь интригующим предисловием, вроде "ответы на ОГЭ", "оцени мою фотку в конкурсе" и тому подобное", - говорится в сообщении ЦБ.
Если ребенок перейдет по ссылке, то может загрузить на свой гаджет вирус или ввести конфиденциальные данные на фишинговом сайте.
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Регулятор предупредил также и о других схемах, которыми часто пользуются мошенники для обмана молодых людей. Так, на волне популярности нейросетей появились фишинговые ресурсы, якобы предоставляющие доступ к работе с известными нейросетями, либо предлагающие якобы какую-то новую нейросеть. Сначала доступ к ней бесплатный, а затем становится платным. В результате пользователи вводят платежные данные на сайте мошенников.
Кроме того, злоумышленники могут размещать в общественных местах объявления с QR-кодом о якобы положенных выплатах, например, студентам, рассказали в ЦБ. Отсканировав QR-код, человек попадает в чат-бот в мессенджере, где для оформления якобы положенной выплаты мошенники запрашивают платежные данные карты и похищают деньги.
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ОбществоТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МошенничествомошенникиОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
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