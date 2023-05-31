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В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества - РИА Новости, 31.05.2023
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05:56 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/moshennichestvo-1875221894.html
В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества
В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества - РИА Новости, 31.05.2023
В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества
Суд в Абакане признал виновными в покушении на мошенничество бывшего сотрудника СУСК Хакасии и его бывшую жену, экс-сотрудницу ФСИН региона, и приговорил их к... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T05:56
2023-05-31T05:56
происшествия
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Суд в Абакане признал виновными в покушении на мошенничество бывшего сотрудника СУСК Хакасии и его бывшую жену, экс-сотрудницу ФСИН региона, и приговорил их к трем и 2,5 годам лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в региональном главке УФСБ по Хакасии. Согласно сообщению, в январе 2022 года при проведении сотрудниками органа безопасности оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным частный детектив, ранее занимавший должность заместителя начальника СУСК России по республике Хакасия, и его супруга, до мая 2023 года являвшаяся начальником пресс-службы регионального УФСИН. Задержанные пытались похитить у жительницы Абакана 450 тысяч рублей под предлогом оказания помощи в смягчении режима содержания ее дочери в исправительном учреждении на территории Хакасии. "ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия по материалам УФСБ в отношении преступников возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 стать 30, частью 3 статьи 159 УК России "Мошенничество". Решением Абаканского городского суда от 30 мая ... бывшему руководителю СУСК России назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (условно) с лишением права заниматься частной детективной или сыскной деятельностью сроком на два года, экс-сотруднице УФСИН - два года и шесть месяцев (условно)", - говорится в сообщении. Также, согласно приговору, она лишена права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на полтора года. Приговор суда первой инстанции в законную силу не вступил. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в дело было возбуждено в отношении бывшего замруководителя СУСК по Хакасии Вячеслава Павина и его бывшей жены Светланы Павиной.
https://ria.ru/20230531/arest-1875219779.html
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происшествия, республика хакасия
Происшествия, Республика Хакасия
В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества

В Хакасии экс-следователь главка СК получил условный срок за покушение на мошенничество

CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан с горы Самохвал
Город Абакан с горы Самохвал - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
Город Абакан с горы Самохвал. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Суд в Абакане признал виновными в покушении на мошенничество бывшего сотрудника СУСК Хакасии и его бывшую жену, экс-сотрудницу ФСИН региона, и приговорил их к трем и 2,5 годам лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в региональном главке УФСБ по Хакасии.
Согласно сообщению, в январе 2022 года при проведении сотрудниками органа безопасности оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным частный детектив, ранее занимавший должность заместителя начальника СУСК России по республике Хакасия, и его супруга, до мая 2023 года являвшаяся начальником пресс-службы регионального УФСИН. Задержанные пытались похитить у жительницы Абакана 450 тысяч рублей под предлогом оказания помощи в смягчении режима содержания ее дочери в исправительном учреждении на территории Хакасии.
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"ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия по материалам УФСБ в отношении преступников возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 стать 30, частью 3 статьи 159 УК России "Мошенничество". Решением Абаканского городского суда от 30 мая ... бывшему руководителю СУСК России назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (условно) с лишением права заниматься частной детективной или сыскной деятельностью сроком на два года, экс-сотруднице УФСИН - два года и шесть месяцев (условно)", - говорится в сообщении.
Также, согласно приговору, она лишена права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на полтора года. Приговор суда первой инстанции в законную силу не вступил.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в дело было возбуждено в отношении бывшего замруководителя СУСК по Хакасии Вячеслава Павина и его бывшей жены Светланы Павиной.
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