https://ria.ru/20230531/moshennichestvo-1875221894.html

В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества

В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества - РИА Новости, 31.05.2023

В Хакасии экс-следователь получил условный срок за попытку мошенничества

Суд в Абакане признал виновными в покушении на мошенничество бывшего сотрудника СУСК Хакасии и его бывшую жену, экс-сотрудницу ФСИН региона, и приговорил их к... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T05:56

2023-05-31T05:56

2023-05-31T05:56

происшествия

республика хакасия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154939/20/1549392011_85:0:1697:907_1920x0_80_0_0_2f7d2d1ba2ad586438c961d58dfc76cf.jpg

КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Суд в Абакане признал виновными в покушении на мошенничество бывшего сотрудника СУСК Хакасии и его бывшую жену, экс-сотрудницу ФСИН региона, и приговорил их к трем и 2,5 годам лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в региональном главке УФСБ по Хакасии. Согласно сообщению, в январе 2022 года при проведении сотрудниками органа безопасности оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным частный детектив, ранее занимавший должность заместителя начальника СУСК России по республике Хакасия, и его супруга, до мая 2023 года являвшаяся начальником пресс-службы регионального УФСИН. Задержанные пытались похитить у жительницы Абакана 450 тысяч рублей под предлогом оказания помощи в смягчении режима содержания ее дочери в исправительном учреждении на территории Хакасии. "ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия по материалам УФСБ в отношении преступников возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 стать 30, частью 3 статьи 159 УК России "Мошенничество". Решением Абаканского городского суда от 30 мая ... бывшему руководителю СУСК России назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (условно) с лишением права заниматься частной детективной или сыскной деятельностью сроком на два года, экс-сотруднице УФСИН - два года и шесть месяцев (условно)", - говорится в сообщении. Также, согласно приговору, она лишена права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на полтора года. Приговор суда первой инстанции в законную силу не вступил. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в дело было возбуждено в отношении бывшего замруководителя СУСК по Хакасии Вячеслава Павина и его бывшей жены Светланы Павиной.

https://ria.ru/20230531/arest-1875219779.html

https://ria.ru/20230531/arest-1875215787.html

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика хакасия