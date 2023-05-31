https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875398423.html

Эксперт назвал президента Молдавии удачным проектом Запада

Эксперт назвал президента Молдавии удачным проектом Запада - РИА Новости, 31.05.2023

Эксперт назвал президента Молдавии удачным проектом Запада

Президент Молдавии Майя Санду является удачным проектом Запада, она выполняет то, что диктуют западные партнеры, и теперь в республике царит евродиктатура, так... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:28

2023-05-31T18:28

2023-05-31T18:28

молдавия

майя санду

евросоюз

эммануэль макрон

европа

россия

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КИШИНЕВ, 31 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является удачным проектом Запада, она выполняет то, что диктуют западные партнеры, и теперь в республике царит евродиктатура, так как страна полностью зависит от Европы в политической и военной сфере, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон. Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии. "Зависимость Молдавии от Европы в политической и военной сфере началась уже давно, и Майя Санду – самый удачный проект Запада на сегодняшний момент. Можно лишь похлопать европейским политикам, спецслужбам, образовательным программам. Зависимость стопроцентная, потому что молдавский президент, безусловно, выполняет то, что ей указывают с Запада. В общем, сегодня можем констатировать, что в Молдове наступила евродиктатура или диктатура либеральных ценностей", - отметил Кориненко. По его словам, Европа получает пользу от того, что в Молдавии сейчас полностью проевропейское правительство. "Вызывает восхищение, каким образом они это все провернули, и как успешно все это работает. Они, безусловно, поддерживают Санду, здесь проводят европейский политический форум, поощряют НПО, которые работают у нас в пользу ЕС. Они учли те ошибки, которые допустили с Альянсом за европейскую интеграцию, который был в Молдове в начале 10-х годов. И они воспитали проевропейское правительство. И те, кто сейчас у власти – сама Майя Санду, ее окружение – они все воспитывались в тех нарративах, которые давал Запад. Они все - члены различных европейских программ, очень хорошо знакомы с Европой, но мало знакомы с молдавским селом. Я не уверен, что они вообще молдаване, так как в большей степени все - граждане Румынии, и выполняют те нарративы, которые дает ЕС", - подчеркнул Кориненко. Политолог сомневается в том, что власти заботились о молдавском народе, когда определяли политический курс страны. "Думаю, что о нас, как о гражданах Молдовы, подумали в последнюю очередь. Отношение как будто к темному народу, каким-то чебанам (пастухам) и нас будут учить евроинтеграции", - заметил он. По его мнению, классический Евросоюз уже давно умер, и сегодня Молдавии предлагают лишь суррогат евроинтеграции. "Европейская интеграция полезна в смысле борьбы с коррупцией, наведения порядка такого же, как, допустим, в Австрии. Вместо этого нам предлагают другие идеи – суррогат евроинтеграции за счет того, что, в принципе, мы лояльны. Но это так не работает. Надо навести порядок в собственном дворе, перестать давать взятки профессору, медику, полицейскому. Они хотят закрыть на это глаза и представить, что у нас успешная евроинтеграция. Но это мы уже проходили в 2009 году, когда у нас был Альянс за евроинтеграцию. Нынешние правители думают, что они умнее. И за счет того, что в соседнем государстве вооруженный конфликт пытаются убедить европейцев - нас можно принять всего лишь за то, что мы поддерживаем Украину", - отметил политолог. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230531/kishinev-1875301489.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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молдавия, майя санду, евросоюз, эммануэль макрон, европа, россия