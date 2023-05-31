https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875389056.html
Евросоюз выделит Молдавии 1,6 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Евросоюз выделит Молдавии 1,6 миллиарда евро макрофинансовой помощи - РИА Новости, 31.05.2023
Евросоюз выделит Молдавии 1,6 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Евросоюз принял решение о выделении Молдавии пакета макрофинансовой помощи в размере 1,6 миллиарда евро, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:55
2023-05-31T17:55
2023-05-31T17:55
в мире
молдавия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
кишинев
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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз принял решение о выделении Молдавии пакета макрофинансовой помощи в размере 1,6 миллиарда евро, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Кишинев для участия в саммите Европейского политического сообщества Ранее ЕС планировал выделить Молдавии на этот год около 600 миллионов евро. "Я объявляю новый пакет помощи для Молдавии, который включает пять конкретных инициатив… Мы выделим дополнительную экономическую помощь. С октября 2021 года ЕС выделил Молдавии более миллиарда евро, сейчас мы выделим дополнительную помощь Молдавии, мы можем говорить о сумме в 1,6 миллиарда евро", - заявила фон дер Ляйен. По ее словам, это позволит создать преимущества для местных компаний и привлечь инвестиции в Молдавию. Глава Еврокомиссии отметила, что республика также получит 100 миллионов евро для обеспечения энергетической безопасности и еще 50 миллионов евро на ремонт железнодорожных путей. Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон. Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875325186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, кишинев, европа
В мире, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Кишинев, Европа
Евросоюз выделит Молдавии 1,6 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Фон дер Ляйен: ЕС выделит Молдавии макрофинансовую помощь в размере 1,6 миллиарда евро
КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз принял решение о выделении Молдавии пакета макрофинансовой помощи в размере 1,6 миллиарда евро, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Кишинев для участия в саммите Европейского политического сообщества
Ранее ЕС
планировал выделить Молдавии на этот год около 600 миллионов евро.
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
"Я объявляю новый пакет помощи для Молдавии, который включает пять конкретных инициатив… Мы выделим дополнительную экономическую помощь. С октября 2021 года ЕС выделил Молдавии более миллиарда евро, сейчас мы выделим дополнительную помощь Молдавии, мы можем говорить о сумме в 1,6 миллиарда евро", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, это позволит создать преимущества для местных компаний и привлечь инвестиции в Молдавию. Глава Еврокомиссии отметила, что республика также получит 100 миллионов евро для обеспечения энергетической безопасности и еще 50 миллионов евро на ремонт железнодорожных путей.
Власти Молдавии готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду
. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон
. Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.
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