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Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину - РИА Новости, 31.05.2023
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14:39 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875325186.html
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину - РИА Новости, 31.05.2023
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину
Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину, сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:39
2023-05-31T14:39
в мире
молдавия
украина
вячеслав володин
госдума рф
россия
сша
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину, сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет. Вы видите, и язык уже молдавский не считается за национальный", - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что многие вопросы решаются "отнюдь не в интересах граждан Молдавии". Володин добавил, что "пока не будет многополярного мира", для многих государств наступило "тяжелое время" в связи с политикой США.
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в мире, молдавия, украина, вячеслав володин, госдума рф, россия, сша
В мире, Молдавия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, США
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину

Спикер Госдумы Володин заявил, что сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину, сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет. Вы видите, и язык уже молдавский не считается за национальный", - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что многие вопросы решаются "отнюдь не в интересах граждан Молдавии".
Володин добавил, что "пока не будет многополярного мира", для многих государств наступило "тяжелое время" в связи с политикой США.
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