https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875325186.html
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину - РИА Новости, 31.05.2023
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину
Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину, сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:39
2023-05-31T14:39
2023-05-31T14:39
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украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину, сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет. Вы видите, и язык уже молдавский не считается за национальный", - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что многие вопросы решаются "отнюдь не в интересах граждан Молдавии". Володин добавил, что "пока не будет многополярного мира", для многих государств наступило "тяжелое время" в связи с политикой США.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Молдавия, Украина, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, США
Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину
Спикер Госдумы Володин заявил, что сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет