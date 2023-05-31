https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875325186.html

Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину

Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину - РИА Новости, 31.05.2023

Володин заявил, что Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину

Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину, сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:39

2023-05-31T14:39

2023-05-31T14:39

в мире

молдавия

украина

вячеслав володин

госдума рф

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Молдавию "прибрали к рукам" те, кто разрушил Украину, сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. И сегодня Молдавия фактически потеряла свой суверенитет. Вы видите, и язык уже молдавский не считается за национальный", - сказал Володин в ходе пленарного заседания, отметив, что многие вопросы решаются "отнюдь не в интересах граждан Молдавии". Володин добавил, что "пока не будет многополярного мира", для многих государств наступило "тяжелое время" в связи с политикой США.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, украина, вячеслав володин, госдума рф, россия, сша