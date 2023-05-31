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Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации - РИА Новости, 31.05.2023
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13:00 31.05.2023 (обновлено: 15:23 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/mobilizatsiya-1875291161.html
Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации
Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации - РИА Новости, 31.05.2023
Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту при мобилизации, следует из документа в электронной базе данных... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:00
2023-05-31T15:23
россия
госдума рф
андрей картаполов
андрей красов
общество
мобилизация
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту при мобилизации, следует из документа в электронной базе данных парламента.Авторы инициативы — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов — напомнили, что сейчас закон позволяет призывать граждан с судимостью на военную службу в условиях мобилизации. Исключение составляют осужденные по тяжким статьям.&quot;Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту&quot;, — говорится в пояснительной записке.Кроме того, предлагается дать возможность служить по контракту и ограниченно годным к военной службе. Предусматривается, что для мужчин-контрактников в высшем офицерском звании установят предельный возраст пребывания на военной службе в 70 лет, для остальных званий — 65 лет.
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россия, госдума рф, андрей картаполов, андрей красов, общество, мобилизация, частичная мобилизация в россии
Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Общество, мобилизация, Частичная мобилизация в России
Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации

В Госдуму внесли проект, разрешающий людям с судимостью поступить на службу по контракту

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту при мобилизации, следует из документа в электронной базе данных парламента.
Авторы инициативы — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов — напомнили, что сейчас закон позволяет призывать граждан с судимостью на военную службу в условиях мобилизации. Исключение составляют осужденные по тяжким статьям.
«

"Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается дать возможность служить по контракту и ограниченно годным к военной службе.
Предусматривается, что для мужчин-контрактников в высшем офицерском звании установят предельный возраст пребывания на военной службе в 70 лет, для остальных званий — 65 лет.
 
РоссияГосдума РФАндрей КартаполовАндрей КрасовОбществомобилизацияЧастичная мобилизация в России
 
 
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