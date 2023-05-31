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Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации

Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации - РИА Новости, 31.05.2023

Гражданам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту при мобилизации, следует из документа в электронной базе данных... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:00

2023-05-31T13:00

2023-05-31T15:23

россия

госдума рф

андрей картаполов

андрей красов

общество

мобилизация

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту при мобилизации, следует из документа в электронной базе данных парламента.Авторы инициативы — глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов — напомнили, что сейчас закон позволяет призывать граждан с судимостью на военную службу в условиях мобилизации. Исключение составляют осужденные по тяжким статьям."Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", — говорится в пояснительной записке.Кроме того, предлагается дать возможность служить по контракту и ограниченно годным к военной службе. Предусматривается, что для мужчин-контрактников в высшем офицерском звании установят предельный возраст пребывания на военной службе в 70 лет, для остальных званий — 65 лет.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, андрей картаполов, андрей красов, общество, мобилизация, частичная мобилизация в россии