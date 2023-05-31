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Боррель назвал цель миссии ЕС по обороне в Молдавии - РИА Новости, 31.05.2023
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19:32 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/missiya-1875407243.html
Боррель назвал цель миссии ЕС по обороне в Молдавии
Боррель назвал цель миссии ЕС по обороне в Молдавии - РИА Новости, 31.05.2023
Боррель назвал цель миссии ЕС по обороне в Молдавии
Миссия ЕС по обороне и безопасности, которая начинает работу в Молдавии, поможет республике противостоять гибридным угрозам, особенно в области... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:32
2023-05-31T19:32
в мире
жозеп боррель
евросоюз
евросовет
шарль мишель
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Миссия ЕС по обороне и безопасности, которая начинает работу в Молдавии, поможет республике противостоять гибридным угрозам, особенно в области кибербезопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Боррель в среду прибыл в Кишинев, чтобы принять участие в церемонии официального запуска работы гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии. "Эта миссия обеспечит дополнительную стратегическую и оперативную поддержку для лучшей подготовки к будущим кризисам. Эта миссия поможет повысить устойчивость, противостоять гибридным угрозам, особенно в сфере кибербезопасности, противодействовать манипулированию иностранной информацией, которая представляет собой опасность", - заявил Боррель на брифинге. По его словам, республике необходимо наращивать потенциал, необходимый для раннего предупреждения, обнаружения угроз и эффективного реагирования на них. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску на том же брифинге подтвердил, что миссия будет способствовать укреплению устойчивости страны перед лицом гибридных атак. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в апреле согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии. В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству. В конце марта Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза. Глава Евросовета Шарль Мишель также выступал за скорейший запуск гражданской миссии ЕС в Молдавии для поддержки стабильности и безопасности в этой стране.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, шарль мишель, кишинев, молдавия
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель, Кишинев, Молдавия
Боррель назвал цель миссии ЕС по обороне в Молдавии

Боррель: миссия ЕС по обороне поможет Молдавии бороться с гибридными киберугрозами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Миссия ЕС по обороне и безопасности, которая начинает работу в Молдавии, поможет республике противостоять гибридным угрозам, особенно в области кибербезопасности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в среду прибыл в Кишинев, чтобы принять участие в церемонии официального запуска работы гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии.
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"Эта миссия обеспечит дополнительную стратегическую и оперативную поддержку для лучшей подготовки к будущим кризисам. Эта миссия поможет повысить устойчивость, противостоять гибридным угрозам, особенно в сфере кибербезопасности, противодействовать манипулированию иностранной информацией, которая представляет собой опасность", - заявил Боррель на брифинге.
По его словам, республике необходимо наращивать потенциал, необходимый для раннего предупреждения, обнаружения угроз и эффективного реагирования на них.
Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску на том же брифинге подтвердил, что миссия будет способствовать укреплению устойчивости страны перед лицом гибридных атак.
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Постоянные представители стран-членов Евросоюза в апреле согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии. В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.
В конце марта Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза. Глава Евросовета Шарль Мишель также выступал за скорейший запуск гражданской миссии ЕС в Молдавии для поддержки стабильности и безопасности в этой стране.
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