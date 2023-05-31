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Глава Эритреи пожелал Путину успехов на пути к созданию нового миропорядка - РИА Новости, 31.05.2023
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17:34 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/miroporyadok-1875383966.html
Глава Эритреи пожелал Путину успехов на пути к созданию нового миропорядка
Глава Эритреи пожелал Путину успехов на пути к созданию нового миропорядка - РИА Новости, 31.05.2023
Глава Эритреи пожелал Путину успехов на пути к созданию нового миропорядка
Президент Эритреи Исайяс Афеворки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что Россия должна сыграть свою роль на пути перехода к новому... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:34
2023-05-31T17:34
эритрея
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что Россия должна сыграть свою роль на пути перехода к новому миропорядку. "Миропорядок находится на грани уникальной трансформации, и это требует объективных оценок и взаимных консультаций… Я надеюсь, я убеждён, что Россия сыграет свою роль в этой миссии всего человечества на пути к солидарности и сотрудничеству между свободными народами. В этом ключе я хочу вам пожелать всяческих успехов на этом пути", - сказал президент Эритреи. Он добавил, что гегемония Запада стала барьером на пути свободного развития многих игроков международной арены. "Бездумная идеология, несдержанные действия по доминированию, которые предпринимались последние тридцать лет для создания однополярного мирового порядка привели к многочисленным кризисам и к огромным разрушениям. Это является серьёзнейшим барьером в прогрессе человечества", - отметил Афеворки. По словам лидера Эритреи, сдерживание свободного развития народов и стран "по сути является ничем иным, как объявлением войны".
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эритрея, россия, москва, владимир путин
Эритрея, Россия, Москва, Владимир Путин
Глава Эритреи пожелал Путину успехов на пути к созданию нового миропорядка

Глава Эритреи Афеворки пожелал Путину успехов на пути к выстраиванию нового миропорядка

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что Россия должна сыграть свою роль на пути перехода к новому миропорядку.
"Миропорядок находится на грани уникальной трансформации, и это требует объективных оценок и взаимных консультаций… Я надеюсь, я убеждён, что Россия сыграет свою роль в этой миссии всего человечества на пути к солидарности и сотрудничеству между свободными народами. В этом ключе я хочу вам пожелать всяческих успехов на этом пути", - сказал президент Эритреи.
Он добавил, что гегемония Запада стала барьером на пути свободного развития многих игроков международной арены.
"Бездумная идеология, несдержанные действия по доминированию, которые предпринимались последние тридцать лет для создания однополярного мирового порядка привели к многочисленным кризисам и к огромным разрушениям. Это является серьёзнейшим барьером в прогрессе человечества", - отметил Афеворки.
По словам лидера Эритреи, сдерживание свободного развития народов и стран "по сути является ничем иным, как объявлением войны".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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