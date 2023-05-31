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В МИД допустили возможность проведения саммита "Россия - Латинская Америка"
В МИД допустили возможность проведения саммита "Россия - Латинская Америка" - РИА Новости, 31.05.2023
В МИД допустили возможность проведения саммита "Россия - Латинская Америка"
Россия находится в диалоге с латиноамериканскими странами по поводу возможности проведения совместного саммита, но сейчас этот вопрос не стоит, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T07:48
2023-05-31T07:48
2023-05-31T07:48
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латинская америка
александр щетинин
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия находится в диалоге с латиноамериканскими странами по поводу возможности проведения совместного саммита, но сейчас этот вопрос не стоит, заявил РИА Новости директор департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин. "Мы находимся в диалоге с латиноамериканскими странами, обсуждаем различные модальности и аспекты в двустороннем и многостороннем формате. Наверное, когда-нибудь мы подойдем к возможности этого, но в настоящем моменте в таком разрезе (вопрос - ред.) проведения саммита не стоит", - сказал Щетинин, комментируя возможность организации саммитов в формате "Россия - Латинская Америка".
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россия, латинская америка, александр щетинин, в мире
Россия, Латинская Америка, Александр Щетинин, В мире
В МИД допустили возможность проведения саммита "Россия - Латинская Америка"
В МИД не исключили возможности проведения в будущем саммита "Россия - Латинская Америка"
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия находится в диалоге с латиноамериканскими странами по поводу возможности проведения совместного саммита, но сейчас этот вопрос не стоит, заявил РИА Новости директор департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы находимся в диалоге с латиноамериканскими странами, обсуждаем различные модальности и аспекты в двустороннем и многостороннем формате. Наверное, когда-нибудь мы подойдем к возможности этого, но в настоящем моменте в таком разрезе (вопрос - ред.) проведения саммита не стоит", - сказал Щетинин, комментируя возможность организации саммитов в формате "Россия - Латинская Америка".
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