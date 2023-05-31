https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html
Липецкие власти расширили список необходимых для региона медспециалистов
Липецкие власти расширили список необходимых для региона медспециалистов - РИА Новости, 31.05.2023
Липецкие власти расширили список необходимых для региона медспециалистов
Власти Липецкой области расширили перечень наиболее дефицитных в регионе врачебных специальностей; в него добавлены акушеры-гинекологи, психиатры,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:21
2023-05-31T11:21
2023-05-31T14:11
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области расширили перечень наиболее дефицитных в регионе врачебных специальностей; в него добавлены акушеры-гинекологи, психиатры, психиатры-наркологи и психотерапевты, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что врачи перечисленных специальностей, впервые приехавшие на работу в Липецкую область, могут рассчитывать на получение 1,5 миллионов рублей в рамках региональной программы, направленной на решение кадровых проблем в здравоохранении.По мнению Артамонова, ликвидация дефицита акушеров-гинекологов позволит повысить качество и доступность медицинской помощи женщинам, что будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в регионе.Как отметил глава региона, врачи, устроившиеся в медучреждения Липецкой области в рамках действующей программы, также могут претендовать на все остальные меры социальной поддержки, предусмотренные законом Липецкой области, – социальные выплаты на приобретение жилья, компенсацию аренды квартиры или дома и ряд других.Губернатор уточнил, что с момента старта программы в 2019 году в медицинские организации Липецкой области пришли на работу 134 врача узких специальностей."Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора", – добавил Артамонов.
https://ria.ru/20230525/shkola-1874023928.html
https://ria.ru/20230518/lipetskkurort-1872716927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области расширили перечень наиболее дефицитных в регионе врачебных специальностей; в него добавлены акушеры-гинекологи, психиатры, психиатры-наркологи и психотерапевты, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что врачи перечисленных специальностей, впервые приехавшие на работу в Липецкую область, могут рассчитывать на получение 1,5 миллионов рублей в рамках региональной программы, направленной на решение кадровых проблем в здравоохранении.
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По мнению Артамонова
, ликвидация дефицита акушеров-гинекологов позволит повысить качество и доступность медицинской помощи женщинам, что будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в регионе.
Как отметил глава региона, врачи, устроившиеся в медучреждения Липецкой области в рамках действующей программы, также могут претендовать на все остальные меры социальной поддержки, предусмотренные законом Липецкой области, – социальные выплаты на приобретение жилья, компенсацию аренды квартиры или дома и ряд других.
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Губернатор уточнил, что с момента старта программы в 2019 году в медицинские организации Липецкой области пришли на работу 134 врача узких специальностей.
"Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора", – добавил Артамонов.