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Во Львове переименовали улицу Толстого - РИА Новости, 31.05.2023
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13:57 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/lvov-1875315061.html
Во Львове переименовали улицу Толстого
Во Львове переименовали улицу Толстого - РИА Новости, 31.05.2023
Во Львове переименовали улицу Толстого
Власти Львова на западе Украины переименовали улицу Льва Толстого, сообщил в среду глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:57
2023-05-31T13:57
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Львова на западе Украины переименовали улицу Льва Толстого, сообщил в среду глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале. &quot;С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара&quot;, - написал Козицкий.В 2001-2011 годах уроженец Львова кардинал Любомир Гузар (1933-2017) был предстоятелем Украинской греко-католической церкви. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, львов, украина, лев толстой (писатель), россия
В мире, Львов, Украина, Лев Толстой (писатель), Россия
Во Львове переименовали улицу Толстого

Во Львове переименовали улицу Толстого в честь иерарха греко-католической церкви Гузара

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Львова на западе Украины переименовали улицу Льва Толстого, сообщил в среду глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале.
«

"С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара", - написал Козицкий.

В 2001-2011 годах уроженец Львова кардинал Любомир Гузар (1933-2017) был предстоятелем Украинской греко-католической церкви.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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