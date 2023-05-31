Во Львове переименовали улицу Толстого в честь иерарха греко-католической церкви Гузара
"С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара", - написал Козицкий.
"С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара", - написал Козицкий.
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