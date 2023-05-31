https://ria.ru/20230531/lvov-1875315061.html

Во Львове переименовали улицу Толстого

Во Львове переименовали улицу Толстого - РИА Новости, 31.05.2023

Во Львове переименовали улицу Толстого

Власти Львова на западе Украины переименовали улицу Льва Толстого, сообщил в среду глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:57

2023-05-31T13:57

2023-05-31T13:57

в мире

львов

украина

лев толстой (писатель)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_619e9a9a5cdb8ba46fe7e67cbcc711ea.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Львова на западе Украины переименовали улицу Льва Толстого, сообщил в среду глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале. "С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара", - написал Козицкий.В 2001-2011 годах уроженец Львова кардинал Любомир Гузар (1933-2017) был предстоятелем Украинской греко-католической церкви. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230526/gruziya-1874452068.html

львов

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, львов, украина, лев толстой (писатель), россия