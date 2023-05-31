https://ria.ru/20230531/livni-1875217909.html

На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней

На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней - РИА Новости, 31.05.2023

На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней

Прогнозируемые на этой неделе сильные осадки могут вызвать дождевые паводки с последующим подтоплением местности сразу в пяти регионах Дальневосточного... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T03:10

2023-05-31T03:10

2023-05-31T03:10

внии гочс

еврейская автономная область

дальний восток

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прогнозируемые на этой неделе сильные осадки могут вызвать дождевые паводки с последующим подтоплением местности сразу в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Накануне сообщалось, до конца недели ливневые дожди с грозами и сильные порывы ветра могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов на территории Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. "По оценке учёных института, из-за прогнозируемых осадков до 45 миллиметров на текущей неделе в Дальневосточном федеральном округе возможно формирование дождевых паводков, которые могут привести к подтоплениям на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв, Амурской и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что аналогичные риски прогнозируются в Адыгее, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской, Вологодской областях, а также в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

https://ria.ru/20230530/livni-1874952967.html

https://ria.ru/20230523/livni-1873526464.html

еврейская автономная область

дальний восток

камчатский край

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внии гочс, еврейская автономная область, дальний восток, камчатский край, происшествия