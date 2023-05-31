Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/livni-1875217909.html
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней - РИА Новости, 31.05.2023
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней
Прогнозируемые на этой неделе сильные осадки могут вызвать дождевые паводки с последующим подтоплением местности сразу в пяти регионах Дальневосточного... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:10
2023-05-31T03:10
внии гочс
еврейская автономная область
дальний восток
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806027964_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58ee1b6f17f1c68f0f8a71f34bd2ec33.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прогнозируемые на этой неделе сильные осадки могут вызвать дождевые паводки с последующим подтоплением местности сразу в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Накануне сообщалось, до конца недели ливневые дожди с грозами и сильные порывы ветра могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов на территории Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. "По оценке учёных института, из-за прогнозируемых осадков до 45 миллиметров на текущей неделе в Дальневосточном федеральном округе возможно формирование дождевых паводков, которые могут привести к подтоплениям на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв, Амурской и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что аналогичные риски прогнозируются в Адыгее, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской, Вологодской областях, а также в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
https://ria.ru/20230530/livni-1874952967.html
https://ria.ru/20230523/livni-1873526464.html
еврейская автономная область
дальний восток
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806027964_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4a623d0503a22a73cbf4a091465b8bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внии гочс, еврейская автономная область, дальний восток, камчатский край, происшествия
ВНИИ ГОЧС, Еврейская автономная область, Дальний Восток, Камчатский край, Происшествия
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней

ВНИИ ГОЧС: Ливни могут привести к подтоплению сразу пяти регионов Дальнего Востока

© РИА Новости / Правительство Забайкальского края | Перейти в медиабанкПодтопления трассы "Амур" в Чите
Подтопления трассы Амур в Чите - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Правительство Забайкальского края
Перейти в медиабанк
Подтопления трассы "Амур" в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прогнозируемые на этой неделе сильные осадки могут вызвать дождевые паводки с последующим подтоплением местности сразу в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Накануне сообщалось, до конца недели ливневые дожди с грозами и сильные порывы ветра могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов на территории Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей.
Весенняя гроза - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Пяти регионам Дальнего Востока грозят ливни с грозами на этой неделе
30 мая, 03:04
"По оценке учёных института, из-за прогнозируемых осадков до 45 миллиметров на текущей неделе в Дальневосточном федеральном округе возможно формирование дождевых паводков, которые могут привести к подтоплениям на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв, Амурской и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что аналогичные риски прогнозируются в Адыгее, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской, Вологодской областях, а также в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Прохожие во время ливня - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Ливни могут оставить без света четыре региона Дальнего Востока
23 мая, 03:10
 
ВНИИ ГОЧСЕврейская автономная областьДальний ВостокКамчатский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала