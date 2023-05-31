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На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней - РИА Новости, 31.05.2023
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней
Прогнозируемые на этой неделе сильные осадки могут вызвать дождевые паводки с последующим подтоплением местности сразу в пяти регионах Дальневосточного... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:10
2023-05-31T03:10
2023-05-31T03:10
внии гочс
еврейская автономная область
дальний восток
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Прогнозируемые на этой неделе сильные осадки могут вызвать дождевые паводки с последующим подтоплением местности сразу в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Накануне сообщалось, до конца недели ливневые дожди с грозами и сильные порывы ветра могут ограничить транспортное сообщение и нарушить энергоснабжение населенных пунктов на территории Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. "По оценке учёных института, из-за прогнозируемых осадков до 45 миллиметров на текущей неделе в Дальневосточном федеральном округе возможно формирование дождевых паводков, которые могут привести к подтоплениям на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краёв, Амурской и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что аналогичные риски прогнозируются в Адыгее, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской, Вологодской областях, а также в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
https://ria.ru/20230530/livni-1874952967.html
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внии гочс, еврейская автономная область, дальний восток, камчатский край, происшествия
ВНИИ ГОЧС, Еврейская автономная область, Дальний Восток, Камчатский край, Происшествия
На Дальнем Востоке возможно подтопление пяти регионов после ливней
ВНИИ ГОЧС: Ливни могут привести к подтоплению сразу пяти регионов Дальнего Востока