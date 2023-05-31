https://ria.ru/20230531/lechenie-1875400049.html

Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца

Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца - РИА Новости, 31.05.2023

Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца

Мужчина, пострадавший при обстреле со стороны Украины пункта временного размещения в городе Шебекино, находится в реанимации, врачи планируют отправить его на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:39

2023-05-31T18:39

2023-05-31T18:39

происшествия

шебекино

москва

вячеслав гладков

здоровье - общество

белгородская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обстреле со стороны Украины пункта временного размещения в городе Шебекино, находится в реанимации, врачи планируют отправить его на лечение в Москву, сообщил главный врач городской больницы № 2 города Белгорода Роман Проценко. Во вторник глава области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные артиллерией обстреляли ПВР в городе Шебекино, в котором проживали мирные жители - старики и дети. Погиб охранник, еще два человека в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как уточнили в пресс-службе РИА Новости, один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости находится в реанимации в областной больнице. Второй - с проникающими ранениями грудной клетки в реанимации городской больницы № 2. "Повреждено легкое, ему оказывается вся необходимая помощь, но состояние его сейчас стабилизировалось, он в сознании, разговаривает, получает необходимое лечение. Этого пациента мы скорее всего перегоспитализируем в федеральный центр, город Москва, какой - сейчас определяемся. Остальные пациенты будут проходить лечение у нас", - рассказал Проценко журналистам. Врач уточнил, что в результате ночного обстрела города Шебекино машиной скорой к ним в больницу доставили еще троих пациентов. "Два человека, поступившие в состоянии средней тяжести, там ранения конечностей, грудной клетки, они находятся уже в отделении обычном. И один пациент оказана помощь амбулаторно, он отпущен домой на амбулаторное лечение" - добавил главврач. Житель Шебекино рассказал журналистам, что был ранен ночью, когда спал. Осколок попал ему в шею, он не смог подняться с кровати. Жена с ребенком не пострадали, они смогли выбежать к соседям и вызвать медицинскую помощь. Согласно данным губернатора, опубликованным в его телеграм-канале, 30 мая по Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино – 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии.

https://ria.ru/20230531/ataki-1875296042.html

https://ria.ru/20230531/postradavshie-1875393246.html

https://ria.ru/20230531/sobaka-1875359302.html

шебекино

москва

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шебекино, москва, вячеслав гладков, здоровье - общество, белгородская область, россия