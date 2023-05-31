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Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца - РИА Новости, 31.05.2023
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18:39 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/lechenie-1875400049.html
Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца
Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца - РИА Новости, 31.05.2023
Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца
Мужчина, пострадавший при обстреле со стороны Украины пункта временного размещения в городе Шебекино, находится в реанимации, врачи планируют отправить его на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:39
2023-05-31T18:39
происшествия
шебекино
москва
вячеслав гладков
здоровье - общество
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обстреле со стороны Украины пункта временного размещения в городе Шебекино, находится в реанимации, врачи планируют отправить его на лечение в Москву, сообщил главный врач городской больницы № 2 города Белгорода Роман Проценко. Во вторник глава области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные артиллерией обстреляли ПВР в городе Шебекино, в котором проживали мирные жители - старики и дети. Погиб охранник, еще два человека в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как уточнили в пресс-службе РИА Новости, один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости находится в реанимации в областной больнице. Второй - с проникающими ранениями грудной клетки в реанимации городской больницы № 2. "Повреждено легкое, ему оказывается вся необходимая помощь, но состояние его сейчас стабилизировалось, он в сознании, разговаривает, получает необходимое лечение. Этого пациента мы скорее всего перегоспитализируем в федеральный центр, город Москва, какой - сейчас определяемся. Остальные пациенты будут проходить лечение у нас", - рассказал Проценко журналистам. Врач уточнил, что в результате ночного обстрела города Шебекино машиной скорой к ним в больницу доставили еще троих пациентов. "Два человека, поступившие в состоянии средней тяжести, там ранения конечностей, грудной клетки, они находятся уже в отделении обычном. И один пациент оказана помощь амбулаторно, он отпущен домой на амбулаторное лечение" - добавил главврач. Житель Шебекино рассказал журналистам, что был ранен ночью, когда спал. Осколок попал ему в шею, он не смог подняться с кровати. Жена с ребенком не пострадали, они смогли выбежать к соседям и вызвать медицинскую помощь. Согласно данным губернатора, опубликованным в его телеграм-канале, 30 мая по Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино – 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии.
https://ria.ru/20230531/ataki-1875296042.html
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шебекино
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происшествия, шебекино, москва, вячеслав гладков, здоровье - общество, белгородская область, россия
Происшествия, Шебекино, Москва, Вячеслав Гладков, Здоровье - Общество, Белгородская область, Россия
Врачи отправят в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца

Врачи планируют отправить на лечение в Москву пострадавшего при обстреле ПВР белгородца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обстреле со стороны Украины пункта временного размещения в городе Шебекино, находится в реанимации, врачи планируют отправить его на лечение в Москву, сообщил главный врач городской больницы № 2 города Белгорода Роман Проценко.
Во вторник глава области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные артиллерией обстреляли ПВР в городе Шебекино, в котором проживали мирные жители - старики и дети. Погиб охранник, еще два человека в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как уточнили в пресс-службе РИА Новости, один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости находится в реанимации в областной больнице. Второй - с проникающими ранениями грудной клетки в реанимации городской больницы № 2.
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"Повреждено легкое, ему оказывается вся необходимая помощь, но состояние его сейчас стабилизировалось, он в сознании, разговаривает, получает необходимое лечение. Этого пациента мы скорее всего перегоспитализируем в федеральный центр, город Москва, какой - сейчас определяемся. Остальные пациенты будут проходить лечение у нас", - рассказал Проценко журналистам.
Врач уточнил, что в результате ночного обстрела города Шебекино машиной скорой к ним в больницу доставили еще троих пациентов. "Два человека, поступившие в состоянии средней тяжести, там ранения конечностей, грудной клетки, они находятся уже в отделении обычном. И один пациент оказана помощь амбулаторно, он отпущен домой на амбулаторное лечение" - добавил главврач.
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Согласно данным губернатора, опубликованным в его телеграм-канале, 30 мая по Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Из них по городу Шебекино – 49: 37 раз били из РСЗО, 12 из ствольной артиллерии.
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