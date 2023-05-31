https://ria.ru/20230531/latviya-1874793905.html

Процедура выборов президента Латвии

Процедура выборов президента Латвии - РИА Новости, 31.05.2023

Процедура выборов президента Латвии

В соответствии с Конституцией Латвийской республики (1922), президент республики представляет государство на международном уровне. Президент республики является РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:35

2023-05-31T00:35

2023-05-31T00:35

справки

латвия

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В соответствии с Конституцией Латвийской республики (1922), президент республики представляет государство на международном уровне. Президент республики является главнокомандующим Вооруженными Силами Латвии.Президент Латвии избирается Сеймом (парламентом) сроком на четыре года.Президентом может быть избран полноправный гражданин Латвии, достигший возраста 40 лет, не имеющий двойного гражданства. Одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более восьми лет подряд. Не может быть избрано президентом лицо с ограниченной дееспособностью, отбывающее наказание в местах лишения свободы, осужденное за умышленное уголовное преступление (за исключением реабилитированных лиц), имеющее опыт работы в органах безопасности, разведки и контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств и др. Полный перечень ограничений содержится в статье 3 "Закона о выборах президента" (2007). Конституция гласит, что должность президента не может быть совмещена с другой должностью.Кандидаты на пост президента выдвигаются депутатами Сейма. Кандидатуры должны быть представлены в президиум Сейма не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 55 дней до окончания срока полномочий действующего президента.Соответствие кандидатов требованиям закона проверяется Комиссией Сейма по мандатам, этике и заявлениям после получения мнений от различных ведомств и учреждений. Сейм принимает решение об отклонении кандидатур.Кандидаты вносятся в избирательный бюллетень в порядке их подачи.Заседание Сейма для выборов нового президента должно быть созвано не ранее, чем за 40 дней и не позднее, чем за 30 дней до окончания срока полномочий действующего президента. Президент избирается открытым голосованием. Это означает, что в бюллетень для голосования вписываются имя и фамилия депутата Сейма. Голос каждого депутата можно увидеть сразу после оглашения результатов в электронной информационной системе заседания Сейма. Голосованию могут предшествовать дебаты кандидатов.Для победы кандидат должен заручиться поддержкой не менее 51 члена парламента. Если никто из кандидатов не набрал нужное количество голосов, проводится повторное голосование по всем кандидатам. Если при повторном голосование вновь ни одному из кандидатов не удастся заручиться поддержкой 51 депутата, то голосование продолжается, при этом в каждом последующем туре отсеивается кандидат, набравший наименьшее количество голосов. Если в последнем туре выборов ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, проводятся новые выборы.В случае проведения повторных выборов президиум Сейма созывает заседание не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 15 дней после предыдущих выборов. Кандидаты на новые президентские выборы должны быть выдвинуты не позднее, чем через пять дней.Новоизбранный президент Латвии, принимая обязанности, должен принести присягу на заседании Сейма. День принесения присяги определяется парламентом.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

латвия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, латвия