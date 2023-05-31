https://ria.ru/20230531/krasnoyarsk-1875303717.html

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске - РИА Новости, 31.05.2023

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске

Руководитель Красноярского края Михаил Котюков принял участие в открытии филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества",... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:26

2023-05-31T13:26

2023-05-31T18:18

общество

красноярск

красноярский край

россия

владимир путин

михаил котюков

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg

КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Руководитель Красноярского края Михаил Котюков принял участие в открытии филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который уже в среду начал свою работу в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Сегодня первые посетители получили помощь в филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Руководитель региона Михаил Котюков приехал на открытие центра, чтобы пообщаться с военнослужащими и их семьями и узнать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Напомним, что руководитель края посещал центр за неделю до его открытия, а сегодня проверил, все ли замечания удалось учесть и оперативно исправить", - говорится в сообщении. Федеральный фонд "Защитники Отечества" был создан 3 апреля указом президента России Владимиром Путиным. В Красноярске специалисты фонда будут принимать военнослужащих и членов их семей на третьем этаже торгово-офисного центра "Ньютон" по адресу: ул. Партизана Железняка, 17. Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходные – суббота и воскресенье. Задать вопрос также можно будет по телефону 8 (391) 234-08-58. Фонд будет работать по той же схеме, что и МФЦ – по принципу "одного окна". Глава региона отметил, что уже определены основные группы вопросов, по которым обращаются военнослужащие и члены их семей. При этом к каждому обратившемуся будет индивидуальный подход. "Работа организована в персонифицированном режиме. Каждый обращающийся человек – либо ветеран, либо члены семьи – здесь должен получить внимание и решить существующую проблему, и неважно, это вопрос федерального, краевого или местного значения. Замечания, которые были за неделю до открытия, уже исправили – это тоже показатель оперативности работы сотрудников и их ответственного отношения к делу", – сказал Котюков. Ветераны боевых действий и добровольцы СВО, а также члены их семей смогут обращаться к специалистам в центр за юридической, психологической и медицинской помощью. Специалисты помогут с оформлением выплат, отпусков, прохождением военно-лечебной комиссии, присвоением статуса ветерана боевых действий. Также всех желающих будут привлекать к участию в различных социальных проектах региона.

https://ria.ru/20230516/krasnoyarsk-1872076133.html

https://ria.ru/20230327/svo-1860892883.html

красноярск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, красноярск, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"