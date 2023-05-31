https://ria.ru/20230531/krasnoyarsk-1875303717.html
Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске
Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске - РИА Новости, 31.05.2023
Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске
Руководитель Красноярского края Михаил Котюков принял участие в открытии филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества",... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:26
2023-05-31T13:26
2023-05-31T18:18
общество
красноярск
красноярский край
россия
владимир путин
михаил котюков
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Руководитель Красноярского края Михаил Котюков принял участие в открытии филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который уже в среду начал свою работу в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Сегодня первые посетители получили помощь в филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Руководитель региона Михаил Котюков приехал на открытие центра, чтобы пообщаться с военнослужащими и их семьями и узнать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Напомним, что руководитель края посещал центр за неделю до его открытия, а сегодня проверил, все ли замечания удалось учесть и оперативно исправить", - говорится в сообщении. Федеральный фонд "Защитники Отечества" был создан 3 апреля указом президента России Владимиром Путиным. В Красноярске специалисты фонда будут принимать военнослужащих и членов их семей на третьем этаже торгово-офисного центра "Ньютон" по адресу: ул. Партизана Железняка, 17. Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходные – суббота и воскресенье. Задать вопрос также можно будет по телефону 8 (391) 234-08-58. Фонд будет работать по той же схеме, что и МФЦ – по принципу "одного окна". Глава региона отметил, что уже определены основные группы вопросов, по которым обращаются военнослужащие и члены их семей. При этом к каждому обратившемуся будет индивидуальный подход. "Работа организована в персонифицированном режиме. Каждый обращающийся человек – либо ветеран, либо члены семьи – здесь должен получить внимание и решить существующую проблему, и неважно, это вопрос федерального, краевого или местного значения. Замечания, которые были за неделю до открытия, уже исправили – это тоже показатель оперативности работы сотрудников и их ответственного отношения к делу", – сказал Котюков. Ветераны боевых действий и добровольцы СВО, а также члены их семей смогут обращаться к специалистам в центр за юридической, психологической и медицинской помощью. Специалисты помогут с оформлением выплат, отпусков, прохождением военно-лечебной комиссии, присвоением статуса ветерана боевых действий. Также всех желающих будут привлекать к участию в различных социальных проектах региона.
https://ria.ru/20230516/krasnoyarsk-1872076133.html
https://ria.ru/20230327/svo-1860892883.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Общество, Красноярск, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Котюков, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске
Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Руководитель Красноярского края Михаил Котюков принял участие в открытии филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", который уже в среду начал свою работу в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Сегодня первые посетители получили помощь в филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Руководитель региона Михаил Котюков приехал на открытие центра, чтобы пообщаться с военнослужащими и их семьями и узнать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Напомним, что руководитель края посещал центр за неделю до его открытия, а сегодня проверил, все ли замечания удалось учесть и оперативно исправить", - говорится в сообщении.
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Федеральный фонд "Защитники Отечества" был создан 3 апреля указом президента России Владимиром Путиным
. В Красноярске специалисты фонда будут принимать военнослужащих и членов их семей на третьем этаже торгово-офисного центра "Ньютон" по адресу: ул. Партизана Железняка, 17. Часы работы: с 9.00 до 20.00, выходные – суббота и воскресенье. Задать вопрос также можно будет по телефону 8 (391) 234-08-58. Фонд будет работать по той же схеме, что и МФЦ – по принципу "одного окна".
Глава региона отметил, что уже определены основные группы вопросов, по которым обращаются военнослужащие и члены их семей. При этом к каждому обратившемуся будет индивидуальный подход.
"Работа организована в персонифицированном режиме. Каждый обращающийся человек – либо ветеран, либо члены семьи – здесь должен получить внимание и решить существующую проблему, и неважно, это вопрос федерального, краевого или местного значения. Замечания, которые были за неделю до открытия, уже исправили – это тоже показатель оперативности работы сотрудников и их ответственного отношения к делу", – сказал Котюков.
Ветераны боевых действий и добровольцы СВО, а также члены их семей смогут обращаться к специалистам в центр за юридической, психологической и медицинской помощью. Специалисты помогут с оформлением выплат, отпусков, прохождением военно-лечебной комиссии, присвоением статуса ветерана боевых действий. Также всех желающих будут привлекать к участию в различных социальных проектах региона.
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