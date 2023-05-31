https://ria.ru/20230531/kosovo-1875407580.html

Лидеры партии косовских сербов начали переговоры с миссией НАТО

Лидеры партии косовских сербов начали переговоры с миссией НАТО - РИА Новости, 31.05.2023

Лидеры партии косовских сербов начали переговоры с миссией НАТО

Председатель партии "Сербский список" Горан Ракич и его заместитель Игорь Симич обсудили с подполковником армии США Джаредом Шитсом условия для восстановления... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:37

2023-05-31T19:37

2023-05-31T20:32

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ЗВЕЧАН, 31 мая — РИА Новости. Председатель партии "Сербский список" Горан Ракич и его заместитель Игорь Симич обсудили с подполковником армии США Джаредом Шитсом условия для восстановления спокойной ситуации в отношениях между сербами и военными НАТО из миссии KFOR, передает корреспондент РИА Новости.Все это происходило прямо перед баррикадами у здания муниципалитета в Звечане.Представители косовских сербов потребовали освободить ранее задержанных соотечественников, а также призвали солдат миссии НАТО обеспечить безопасность вокруг нескольких зданий, перед которыми собираются сербы. В свою очередь, представитель KFOR выдвинул условие, согласно которому в демонстрациях не должны принимать участие люди в масках. Он также потребовал не оскорблять и не нападать на военных НАТО, когда они выходят за пределы охраняемой зоны вокруг здания. "То, что произошло в понедельник, неприемлемо и не будет забыто. <...> Я собираюсь обсудить эти предложения, а затем вернусь к вам с ответом. Это может занять некоторое некоторое время", — сказал Шитс.Он также обратил внимание, что в ходе столкновений 25 военнослужащих KFOR получили ранения, некоторые из них — из огнестрельного оружия. Как ранее заявила председатель комитета по Косово и Метохии скупщины Сербии Милован Дрецун, контингент НАТО KFOR, защищая на протестах на севере края полицию самопровозглашенной республики, стал угрозой для местных сербов. Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

косово

сша

приштина

сербия

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косово, сша, нато, приштина, в мире, александр вучич, сербия