https://ria.ru/20230531/kosovo-1875403945.html
Белград пообещал защитить граждан в случае обострения кризиса в Косово
Белград пообещал защитить граждан в случае обострения кризиса в Косово - РИА Новости, 31.05.2023
Белград пообещал защитить граждан в случае обострения кризиса в Косово
Политики должны найти мирное решение в свете обострения в Косово и Метохии, иначе государство Сербия защитит своих граждан, заявил министр обороны Сербии Милош... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:07
2023-05-31T19:07
2023-05-31T19:08
в мире
сербия
косово
милош вучевич
нато
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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Политики должны найти мирное решение в свете обострения в Косово и Метохии, иначе государство Сербия защитит своих граждан, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Вучевич в среду прибыл в гарнизон города Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Он с командованием осмотрел развернутые в районе Рашки, Нови-Пазара и горного массива Копаоник подразделения армии, жандармерии и антитеррористические подразделения МВД. "Армия Сербии и сотрудники МВД успешно реализуют все задачи, которые государство поставило перед ними, а мы из сферы политики должны сделать все, чтобы найти мирное политическое решение. Если этого не произойдет, государство Сербия защитит всеми необходимыми способами своих граждан", - цитирует минобороны своего главу. Утром министр Вучевич заявил, что в нынешнем обострении на севере Косово красными линиями для Белграда стали бы убийства и депортация сербов косовскими албанцами. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в среду посетил подразделения вооруженных сил, которые развернуты и находятся в высшей степени боеготовности. Как сообщило минобороны, он удостоверился, что сербские военные "готовы, мотивированы и полностью обучены быстро и решительно выполнить все задачи, которые будут перед ними поставлены". Места дислокации не раскрывались. Тысячи сербов в среду утром собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
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в мире, сербия, косово, милош вучевич, нато, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, Милош Вучевич, НАТО, Белград (город)
Белград пообещал защитить граждан в случае обострения кризиса в Косово
Глава Минобороны Вучевич: Сербия защитит граждан в случае обострения конфликта
БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости.
Политики должны найти мирное решение в свете обострения в Косово и Метохии, иначе государство Сербия защитит своих граждан, заявил министр обороны
Сербии Милош Вучевич.
Вучевич в среду прибыл в гарнизон города Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Он с командованием осмотрел развернутые в районе Рашки, Нови-Пазара и горного массива Копаоник подразделения армии, жандармерии и антитеррористические подразделения МВД.
"Армия Сербии и сотрудники МВД успешно реализуют все задачи, которые государство поставило перед ними, а мы из сферы политики должны сделать все, чтобы найти мирное политическое решение. Если этого не произойдет, государство Сербия защитит всеми необходимыми способами своих граждан", - цитирует минобороны своего главу.
Утром министр Вучевич заявил, что в нынешнем обострении на севере Косово красными линиями для Белграда стали бы убийства и депортация сербов косовскими албанцами.
Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в среду посетил подразделения вооруженных сил, которые развернуты и находятся в высшей степени боеготовности. Как сообщило минобороны, он удостоверился, что сербские военные "готовы, мотивированы и полностью обучены быстро и решительно выполнить все задачи, которые будут перед ними поставлены". Места дислокации не раскрывались.
Тысячи сербов в среду утром собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО
KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
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