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Эксперт назвала цель Запада в Косово - РИА Новости, 31.05.2023
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18:10 31.05.2023 (обновлено: 18:20 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html
Эксперт назвала цель Запада в Косово
Эксперт назвала цель Запада в Косово - РИА Новости, 31.05.2023
Эксперт назвала цель Запада в Косово
Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:10
2023-05-31T18:20
в мире
косово
сербия
мгимо
александр вучич
милош вучевич
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила профессор сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева. "Цель очевидна. Ни одного серба не должно остаться в Косово и Метохии... Их (западных стран) задача – построить этнически чистое сообщество. Сербы это им мешают сделать. Поэтому им будут создавать всяческие невозможные условия", – сказала Пономарева на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии. По ее прогнозу, когда в данном регионе не останется ни одного этнического серба, Запад прямо поставит вопрос о признании Сербией самопровозглашенного Косово. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли 23 апреля при бойкоте проживающих в этих районах сербов. В результате явка составила лишь 3,47%. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. На протесты против итогов "выборов" вышли тысячи сербов. В их столкновениях с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Президент Сербии Александр Вучич 26 мая привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html
https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html
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в мире, косово, сербия, мгимо, александр вучич, милош вучевич, нато
В мире, Косово, Сербия, МГИМО, Александр Вучич, Милош Вучевич, НАТО
Эксперт назвала цель Запада в Косово

Политолог Пономарева: Запад хочет вытеснить сербов из Косово ради его признания

© AP Photo / Dejan SimicevicСотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила профессор сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева.
"Цель очевидна. Ни одного серба не должно остаться в Косово и Метохии... Их (западных стран) задача – построить этнически чистое сообщество. Сербы это им мешают сделать. Поэтому им будут создавать всяческие невозможные условия", – сказала Пономарева на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии.
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В Сербии назвали красные линии по Косово
Вчера, 12:53
По ее прогнозу, когда в данном регионе не останется ни одного этнического серба, Запад прямо поставит вопрос о признании Сербией самопровозглашенного Косово.
Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли 23 апреля при бойкоте проживающих в этих районах сербов. В результате явка составила лишь 3,47%. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий.
На протесты против итогов "выборов" вышли тысячи сербов. В их столкновениях с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса.
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Президент Сербии Александр Вучич 26 мая привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.
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СМИ: НАТО хочет развязать новую войну из-за просчета по России
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В миреКосовоСербияМГИМОАлександр ВучичМилош ВучевичНАТО
 
 
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