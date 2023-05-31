https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html

Эксперт назвала цель Запада в Косово

Эксперт назвала цель Запада в Косово - РИА Новости, 31.05.2023

Эксперт назвала цель Запада в Косово

Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:10

2023-05-31T18:10

2023-05-31T18:20

в мире

косово

сербия

мгимо

александр вучич

милош вучевич

нато

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Целью политики Запада по отношению к Косово является устройство общества без этнических сербов и создание таким образом условий для его признания, заявила профессор сравнительной политологии МГИМО МИД России Елена Пономарева. "Цель очевидна. Ни одного серба не должно остаться в Косово и Метохии... Их (западных стран) задача – построить этнически чистое сообщество. Сербы это им мешают сделать. Поэтому им будут создавать всяческие невозможные условия", – сказала Пономарева на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии. По ее прогнозу, когда в данном регионе не останется ни одного этнического серба, Запад прямо поставит вопрос о признании Сербией самопровозглашенного Косово. Выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли 23 апреля при бойкоте проживающих в этих районах сербов. В результате явка составила лишь 3,47%. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. На протесты против итогов "выборов" вышли тысячи сербов. В их столкновениях с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Президент Сербии Александр Вучич 26 мая привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html

https://ria.ru/20230530/nato-1875152376.html

косово

сербия

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в мире, косово, сербия, мгимо, александр вучич, милош вучевич, нато