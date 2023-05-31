https://ria.ru/20230531/kosovo-1875384589.html

В Косово арестовали двух задержанных на протестах сербов

В Косово арестовали двух задержанных на протестах сербов - РИА Новости, 31.05.2023

В Косово арестовали двух задержанных на протестах сербов

Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине арестовал на 30 дней двух задержанных в понедельник при столкновениях на севере края сербов, передает... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:38

2023-05-31T17:38

2023-05-31T18:11

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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине арестовал на 30 дней двух задержанных в понедельник при столкновениях на севере края сербов, передает портал Kosovo online.Тысячи сербов в среду собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.Сербы заявили, что останутся перед зданиями муниципалитетов на мирном протесте, пока не будут выполнены их требования об отзыве мэров-албанцев и отводе полицейского спецназа, а также освобождении задержанных на протестах 29 мая."Суд первой инстанции в Приштине постановил применить меру ареста сроком в 30 дней к двум сербам - Радошу Петровичу и Душану Обреновичу, которые были задержаны в понедельник в Звечане", - сообщил портал.Ранее адвокат Обреновича заявил журналистам, что его подзащитный был жестоко избит косовской полицией при задержании, во время перевозки и в отделении полиции южной Косовска-Митровицы и получил многочисленные травмы головы.В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875303526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, приштина, косово, александр вучич, нато, сербия, косовска-митровица