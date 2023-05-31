https://ria.ru/20230531/kosovo-1875384589.html
В Косово арестовали двух задержанных на протестах сербов
В Косово арестовали двух задержанных на протестах сербов - РИА Новости, 31.05.2023
В Косово арестовали двух задержанных на протестах сербов
Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине арестовал на 30 дней двух задержанных в понедельник при столкновениях на севере края сербов, передает... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:38
2023-05-31T17:38
2023-05-31T18:11
в мире
приштина
косово
александр вучич
нато
сербия
косовска-митровица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg
БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине арестовал на 30 дней двух задержанных в понедельник при столкновениях на севере края сербов, передает портал Kosovo online.Тысячи сербов в среду собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.Сербы заявили, что останутся перед зданиями муниципалитетов на мирном протесте, пока не будут выполнены их требования об отзыве мэров-албанцев и отводе полицейского спецназа, а также освобождении задержанных на протестах 29 мая."Суд первой инстанции в Приштине постановил применить меру ареста сроком в 30 дней к двум сербам - Радошу Петровичу и Душану Обреновичу, которые были задержаны в понедельник в Звечане", - сообщил портал.Ранее адвокат Обреновича заявил журналистам, что его подзащитный был жестоко избит косовской полицией при задержании, во время перевозки и в отделении полиции южной Косовска-Митровицы и получил многочисленные травмы головы.В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875303526.html
приштина
косово
сербия
косовска-митровица
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f6470a2710bf6453c7463758f3093026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приштина, косово, александр вучич, нато, сербия, косовска-митровица
В мире, Приштина, Косово, Александр Вучич, НАТО, Сербия, Косовска-Митровица
В Косово арестовали двух задержанных на протестах сербов
Суд в Приштине арестовал двух задержанных на протестах на севере Косово сербов на 30 дней
БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости.
Суд самопровозглашенной республики Косово в Приштине арестовал на 30 дней двух задержанных в понедельник при столкновениях на севере края сербов, передает портал Kosovo online
.
Тысячи сербов в среду собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО
KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
В Сербии назвали красные линии по Косово
Сербы заявили, что останутся перед зданиями муниципалитетов на мирном протесте, пока не будут выполнены их требования об отзыве мэров-албанцев и отводе полицейского спецназа, а также освобождении задержанных на протестах 29 мая.
"Суд первой инстанции в Приштине постановил применить меру ареста сроком в 30 дней к двум сербам - Радошу Петровичу и Душану Обреновичу, которые были задержаны в понедельник в Звечане", - сообщил портал.
Ранее адвокат Обреновича заявил журналистам, что его подзащитный был жестоко избит косовской полицией при задержании, во время перевозки и в отделении полиции южной Косовска-Митровицы
и получил многочисленные травмы головы.
В Кремле прокомментировали обещания ЕС выполнить соглашения по Косово
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Президент Сербии Александр Вучич
указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.