https://ria.ru/20230531/kosovo-1875351885.html

Сербские демонстранты напали на косовскую полицейскую машину в Звечане

Сербские демонстранты напали на косовскую полицейскую машину в Звечане - РИА Новости, 31.05.2023

Сербские демонстранты напали на косовскую полицейскую машину в Звечане

Сербские протестующие напали со стеклянными бутылками на машину косовской полиции, проезжавшую мимо мэрии в Звечане, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:01

2023-05-31T16:01

2023-05-31T16:01

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ЗВЕЧАНЕ, 31 мая - РИА Новости. Сербские протестующие напали со стеклянными бутылками на машину косовской полиции, проезжавшую мимо мэрии в Звечане, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несколько десятков протестующих напали со стеклянными бутылками на косовскую полицейскую машину, которая проезжала мимо здания муниципалитета в Звечане на севере Косово, во время демонстрации. Все стекла машины были разбиты, полицейские очень быстро скрылись на своем автомобиле. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По данным властей Сербии пострадали 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжело раненых. Со стороны KFOR пострадали не менее 30 военнослужащих, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев с огнестрельными ранениями. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сербы на акции протеста в Косово Сербы на акции протеста в Косово 2023-05-31T16:01 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, сербия