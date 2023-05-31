https://ria.ru/20230531/kosovo-1875341756.html
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан - РИА Новости, 31.05.2023
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан
Тысячи сербов собрались перед зданием мэрии города Звечан на севере Косово и потребовали отставки косовоалбанского мэра, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:32
2023-05-31T15:32
2023-05-31T16:09
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ЗВЕЧАН, 31 мая — РИА Новости. Тысячи сербов собрались перед зданием мэрии города Звечан на севере Косово и потребовали отставки косовоалбанского мэра, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Демонстрация проходит мирно, но атмосфера напряженная, протестующие не выкрикивают лозунги и не показывают плакаты, время от времени звучит сербская музыка. По другую сторону колючей проволоки, покрытой сербскими флагами, стоят солдаты сил KFOR НАТО со щитами и в касках.Когда мимо мэрии проезжала машина косовской полиции, сербские протестующие напали на нее и разбили стекла бутылками. Вскоре полицейские скрылись с места демонстрации.В понедельник подобная демонстрация закончилась столкновениями между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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Сербы на акции протеста в Косово
Сербы на акции протеста в Косово
2023-05-31T15:32
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в мире, косово, приштина, александр вучич, нато, евросоюз, оон, косовска-митровица
В мире, Косово, Приштина, Александр Вучич, НАТО, Евросоюз, ООН, Косовска-Митровица
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан
В Косово тысячи сербов проводят мирную демонстрацию перед мэрией города Звечан