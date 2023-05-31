Рейтинг@Mail.ru
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 31.05.2023 (обновлено: 16:09 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875341756.html
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан - РИА Новости, 31.05.2023
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан
Тысячи сербов собрались перед зданием мэрии города Звечан на севере Косово и потребовали отставки косовоалбанского мэра, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:32
2023-05-31T16:09
в мире
косово
приштина
александр вучич
нато
евросоюз
оон
косовска-митровица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875345326_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f76042dac26c8b4cb168df64766869c.jpg
ЗВЕЧАН, 31 мая — РИА Новости. Тысячи сербов собрались перед зданием мэрии города Звечан на севере Косово и потребовали отставки косовоалбанского мэра, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Демонстрация проходит мирно, но атмосфера напряженная, протестующие не выкрикивают лозунги и не показывают плакаты, время от времени звучит сербская музыка. По другую сторону колючей проволоки, покрытой сербскими флагами, стоят солдаты сил KFOR НАТО со щитами и в касках.Когда мимо мэрии проезжала машина косовской полиции, сербские протестующие напали на нее и разбили стекла бутылками. Вскоре полицейские скрылись с места демонстрации.В понедельник подобная демонстрация закончилась столкновениями между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
https://ria.ru/20230527/balkany-1874454798.html
косово
приштина
косовска-митровица
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сербы на акции протеста в Косово
Сербы на акции протеста в Косово
2023-05-31T15:32
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875345326_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ec4a301485730c6e62528fa88c92a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, приштина, александр вучич, нато, евросоюз, оон, косовска-митровица
В мире, Косово, Приштина, Александр Вучич, НАТО, Евросоюз, ООН, Косовска-Митровица
В Косово тысячи сербов вышли на демонстрацию перед мэрией города Звечан

В Косово тысячи сербов проводят мирную демонстрацию перед мэрией города Звечан

Читать ria.ru в
ЗВЕЧАН, 31 мая — РИА Новости. Тысячи сербов собрались перед зданием мэрии города Звечан на севере Косово и потребовали отставки косовоалбанского мэра, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстрация проходит мирно, но атмосфера напряженная, протестующие не выкрикивают лозунги и не показывают плакаты, время от времени звучит сербская музыка. По другую сторону колючей проволоки, покрытой сербскими флагами, стоят солдаты сил KFOR НАТО со щитами и в касках.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
Когда мимо мэрии проезжала машина косовской полиции, сербские протестующие напали на нее и разбили стекла бутылками. Вскоре полицейские скрылись с места демонстрации.
В понедельник подобная демонстрация закончилась столкновениями между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.
Боснийские сербы во время акции протеста. Баня-Лука, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Между Европой и Россией: сербы выбирают "другой мир"
27 мая, 08:00
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреКосовоПриштинаАлександр ВучичНАТОЕвросоюзООНКосовска-Митровица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала