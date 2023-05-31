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Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти - РИА Новости, 31.05.2023
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти
на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе в среду, что албанские мэры в Косово и Метохии, возможно, должны покинуть посты раньше установленного срока. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:20
2023-05-31T14:20
2023-05-31T14:20
в мире
косово
альбин курти
братислава
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сербия
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе в среду, что албанские мэры в Косово и Метохии, возможно, должны покинуть посты раньше установленного срока. "Что касается этих муниципалитетов, я не могу сидеть в своем офисе в качестве премьер-министра и говорить мэрам на севере: вам нужно покинуть офис. Я признаю, что они, возможно, должны оставаться (в должности - ред.) гораздо меньше срока действия мандата", - сказал он.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, альбин курти, братислава, европа, сербия, нато
В мире, Косово, Альбин Курти, Братислава, Европа, Сербия, НАТО
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти
Премьер Косово Курти допустил, что албанские мэры могут покинуть посты раньше срока