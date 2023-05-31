https://ria.ru/20230531/kosovo-1875320178.html

Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти

Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти - РИА Новости, 31.05.2023

Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти

на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе в среду, что албанские мэры в Косово и Метохии, возможно, должны покинуть посты раньше установленного срока. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:20

в мире

косово

альбин курти

братислава

европа

сербия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10de86d15ffe9cc857199dda8cdc5db.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе в среду, что албанские мэры в Косово и Метохии, возможно, должны покинуть посты раньше установленного срока. "Что касается этих муниципалитетов, я не могу сидеть в своем офисе в качестве премьер-министра и говорить мэрам на севере: вам нужно покинуть офис. Я признаю, что они, возможно, должны оставаться (в должности - ред.) гораздо меньше срока действия мандата", - сказал он.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.

косово

братислава

европа

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, косово, альбин курти, братислава, европа, сербия, нато