Рейтинг@Mail.ru
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875320178.html
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти - РИА Новости, 31.05.2023
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти
на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе в среду, что албанские мэры в Косово и Метохии, возможно, должны покинуть посты раньше установленного срока. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:20
2023-05-31T14:20
в мире
косово
альбин курти
братислава
европа
сербия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d10de86d15ffe9cc857199dda8cdc5db.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе в среду, что албанские мэры в Косово и Метохии, возможно, должны покинуть посты раньше установленного срока. &quot;Что касается этих муниципалитетов, я не могу сидеть в своем офисе в качестве премьер-министра и говорить мэрам на севере: вам нужно покинуть офис. Я признаю, что они, возможно, должны оставаться (в должности - ред.) гораздо меньше срока действия мандата&quot;, - сказал он.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
косово
братислава
европа
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741915397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4717bbb18c28de06807b3c8c56f08bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, альбин курти, братислава, европа, сербия, нато
В мире, Косово, Альбин Курти, Братислава, Европа, Сербия, НАТО
Албанские мэры в Косово могут покинуть посты раньше срока, заявил Курти

Премьер Косово Курти допустил, что албанские мэры могут покинуть посты раньше срока

© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе в среду, что албанские мэры в Косово и Метохии, возможно, должны покинуть посты раньше установленного срока.
«

"Что касается этих муниципалитетов, я не могу сидеть в своем офисе в качестве премьер-министра и говорить мэрам на севере: вам нужно покинуть офис. Я признаю, что они, возможно, должны оставаться (в должности - ред.) гораздо меньше срока действия мандата", - сказал он.

Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса.
В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреКосовоАльбин КуртиБратиславаЕвропаСербияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала