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Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем - РИА Новости, 31.05.2023
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13:35 31.05.2023 (обновлено: 14:16 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875308413.html
Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем
Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем - РИА Новости, 31.05.2023
Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем
"Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти в среду заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:35
2023-05-31T14:16
в мире
сербия
косово
приштина
альбин курти
александр вучич
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти в среду заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал активизировать диалог Приштины и Белграда."Я вполне готов (к встрече - ред.), потому что мне нравится соглашение (план ЕС по урегулированию в Косово - ред.), де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.Кроме того, Курти призвал активизировать диалог на высоком уровне."Нам необходимо сделать диалог (Сербии и самопровозглашенного Косово - ред.) более интенсивным, а не устраивать встречи на высоком уровне раз в два месяца", - сказал он.Премьер-министр добавил, что выступает за тесное взаимодействие с сербскими муниципалитетами в Косово.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса.В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее опубликовал полный текст поддержанного США европейского предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда от препятствования вступлению Приштины в международные организации. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875308698.html
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в мире, сербия, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз, жозеп боррель, нато, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Альбин Курти, Александр Вучич, Евросоюз, Жозеп Боррель, НАТО, Белград (город)
Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем

Премьер Косово Курти заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Вучичем

© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти в среду заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал активизировать диалог Приштины и Белграда.
"Я вполне готов (к встрече - ред.), потому что мне нравится соглашение (план ЕС по урегулированию в Косово - ред.), де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.
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Кроме того, Курти призвал активизировать диалог на высоком уровне.
"Нам необходимо сделать диалог (Сербии и самопровозглашенного Косово - ред.) более интенсивным, а не устраивать встречи на высоком уровне раз в два месяца", - сказал он.
Премьер-министр добавил, что выступает за тесное взаимодействие с сербскими муниципалитетами в Косово.
Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса.
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В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее опубликовал полный текст поддержанного США европейского предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда от препятствования вступлению Приштины в международные организации. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
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