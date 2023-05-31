https://ria.ru/20230531/kosovo-1875308413.html

Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем

Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем - РИА Новости, 31.05.2023

Премьер Косово Курти заявил о готовности к встрече с Вучичем

"Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти в среду заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:35

2023-05-31T13:35

2023-05-31T14:16

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косово

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Премьер-министр" самопровозглашенного Косово Альбин Курти в среду заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и призвал активизировать диалог Приштины и Белграда."Я вполне готов (к встрече - ред.), потому что мне нравится соглашение (план ЕС по урегулированию в Косово - ред.), де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.Кроме того, Курти призвал активизировать диалог на высоком уровне."Нам необходимо сделать диалог (Сербии и самопровозглашенного Косово - ред.) более интенсивным, а не устраивать встречи на высоком уровне раз в два месяца", - сказал он.Премьер-министр добавил, что выступает за тесное взаимодействие с сербскими муниципалитетами в Косово.Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса.В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее опубликовал полный текст поддержанного США европейского предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда от препятствования вступлению Приштины в международные организации. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875308698.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875303526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, приштина, альбин курти, александр вучич, евросоюз, жозеп боррель, нато, белград (город)