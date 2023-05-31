https://ria.ru/20230531/kosovo-1875303526.html
В Кремле прокомментировали обещания ЕС выполнить соглашения по Косово
В Кремле прокомментировали обещания ЕС выполнить соглашения по Косово - РИА Новости, 31.05.2023
В Кремле прокомментировали обещания ЕС выполнить соглашения по Косово
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про обещания Запада Белграду выполнить соглашения по Косово, заявил, что доверять таким заявлениям в Кремле РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:26
2023-05-31T13:26
2023-05-31T13:26
в мире
косово
россия
дмитрий песков
александр вучич
евросоюз
нато
сербия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про обещания Запада Белграду выполнить соглашения по Косово, заявил, что доверять таким заявлениям в Кремле бы безоговорочно не стали, но любые меры приветствуют. "Скажем так, любая активность, любые меры, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы и для обеспечения прав всех заинтересованных сторон, любая деятельность может приветствоваться. Но, конечно, так безоговорочно доверять подобным заявлениям мы бы не стали, к ним нужно очень внимательно относиться", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в прошлом неоднократно были случаи, когда обязательства не выполнялись, и уточнил, что в РФ могут об этом говорить "на собственном примере". "Давайте вспомним с вами документ, подписанный с Януковичем, министрами иностранных дел европейских государств, в 2014 году. Все эти обязательства остались на бумаге. Более того, этот документ фактически остался просто ширмой для последующего осуществления переворота в этой стране, незаконной смены власти. Были и другие случаи, которые мы вполне можем напомнить. Поэтому мы надеемся, что все, кто может, окажет влияние на эту ситуацию в позитивном плане, но, конечно, здесь мы и сами очень внимательно это отслеживаем", - добавил Песков. Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к разрешению напряженности, добавив, что они отличаются от минских договоренностей по Украине вовлеченностью в них Евросоюза. Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам сербского президента Александра Вучича, пострадали 52 серба. По данным сербских властей, также пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, дмитрий песков, александр вучич, евросоюз, нато, сербия
В мире, Косово, Россия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО, Сербия
В Кремле прокомментировали обещания ЕС выполнить соглашения по Косово
Пресс-секретарь Песков: не стоит безоговорочно доверять обещаниям Запада насчет Косово