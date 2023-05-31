https://ria.ru/20230531/kosovo-1875275571.html

Курти назвал Косово самой демократической страной Западных Балкан

Курти назвал Косово самой демократической страной Западных Балкан - РИА Новости, 31.05.2023

Курти назвал Косово самой демократической страной Западных Балкан

"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти назвал непризнанное государство самой демократической страной Западных Балкан в свете обострения... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:49

2023-05-31T11:49

2023-05-31T11:49

в мире

косово

альбин курти

приштина

балканы

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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти назвал непризнанное государство самой демократической страной Западных Балкан в свете обострения обстановки на севере края. Тысячи сербов в среду утром собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. В результате столкновений местных жителей с силовиками в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. "Демократию нельзя отменить или держать в заложниках. Она является гарантией мира и стабильности независимо от угрозы и опасности. Республика Косово - самое демократическое государство Западных Балкан с администрацией и структурами безопасности, профессионально подготовленными обществами Запада и ориентированными на ценности этих обществ", - заявил Курти в видеообращении в соцсетях. "Все главы муниципалитетов, избранные 23 апреля, несмотря на низкую явку из-за бойкта, продиктованного сербам в Косово - единственные, кто имеет законное право и полномочия в муниципальных учреждениях и на службе гражданам. Поэтому они имеют нашу полную, безграничную и несомненную поддержку", - подчеркнул косовский "премьер". Посол США Джеффри Ховенир накануне выразил недовольство Вашингтона самоуправством Приштины. Ранее избранные 23 апреля главы муниципалитетов северная Косовска-Митровица Эрден Атич и Лепосавич Люльзим Хетеми, члены движения "Самоопределение" Курти, не пришли к американскому дипломату на встречу по обсуждению кризиса. Глава диппредставительства США указал во вторник, что остановка этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в самопровозглашенной республике Косово вызвана силовой акцией Приштины на севере края. Он также предположил, что избранные главы муниципалитетов могут выполнять свои обязанности удаленно для разрядки напряженности. Сербские СМИ предположили, что охлаждение между Вашингтоном и Приштиной может привести к ограничениям на въезд косовоалбанских политиков в США.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, альбин курти, приштина, балканы