https://ria.ru/20230531/kosovo-1875251632.html

Тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косово

Тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косово - РИА Новости, 31.05.2023

Тысячи сербов собрались на новые протесты на севере Косово

Тысячи сербов вновь собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:43

2023-05-31T10:43

2023-05-31T11:52

в мире

косово

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875251995_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_09667b397ca5f916eaef2ebc202eed8f.jpg

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Тысячи сербов вновь собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, сообщил портал Kosovo online. "Граждане развернули сербский флаг длиной 250 метров. Бывший глава представительного органа муниципалитета Звечан Срджан Милосавлевич при раскрытии флага снова призвал граждан к мирному протесту, по его словам, сербский народ известен своей миролюбивостью", — говорится в публикации.Участники протеста повторили требования отвести полицейский спецназ с севера Косово и Метохии, допустить сербских сотрудников в здание муниципалитета и освободить двоих задержанных в понедельник. В соседнем муниципалитете Лепосавич сербы также массово собираются перед зданием местного органа самоуправления. Американский контингент KFOR установил там ограждение из колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции.Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

косово

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, сербия