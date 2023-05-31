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МИД Китая отреагировал на обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 31.05.2023
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10:32 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875246523.html
МИД Китая отреагировал на обострение ситуации в Косово
МИД Китая отреагировал на обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 31.05.2023
МИД Китая отреагировал на обострение ситуации в Косово
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду недавнее обострение ситуации в Косово, заявила о необходимости избегать эскалации... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:32
2023-05-31T10:32
в мире
косово
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мид кнр
нато
китай
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду недавнее обострение ситуации в Косово, заявила о необходимости избегать эскалации напряженности. Глава сербского государства Александр Вучич провел во вторник встречу с китайским послом на фоне обострения в Косово и Метохии, где при беспорядках на севере края в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR. "Китай всегда поддерживал усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности. В нынешней ситуации необходимо избегать эскалации напряженности и поддерживать мир и спокойствие на Западных Балканах", - сказала Мао Нин.
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в мире, косово, сербия, мид кнр, нато, китай
В мире, Косово, Сербия, МИД КНР, НАТО, Китай
МИД Китая отреагировал на обострение ситуации в Косово

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила о необходимости избегать эскалации ситуации в Косово

© AP Photo / Ng Han GuanЖенщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду недавнее обострение ситуации в Косово, заявила о необходимости избегать эскалации напряженности.
Глава сербского государства Александр Вучич провел во вторник встречу с китайским послом на фоне обострения в Косово и Метохии, где при беспорядках на севере края в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR.
"Китай всегда поддерживал усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности. В нынешней ситуации необходимо избегать эскалации напряженности и поддерживать мир и спокойствие на Западных Балканах", - сказала Мао Нин.
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29 мая, 19:19
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