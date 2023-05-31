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Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово - РИА Новости, 31.05.2023
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09:06 31.05.2023 (обновлено: 10:14 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875230929.html
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово - РИА Новости, 31.05.2023
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово
Евросоюз, взяв на себя роль главного посредника по урегулированию в Косово, даже не пытался найти долгосрочные решения, заявили РИА Новости в постпредстве... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:06
2023-05-31T10:14
в мире
евросоюз
косово
балканы
россия
еврокомиссия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Евросоюз, взяв на себя роль главного посредника по урегулированию в Косово, даже не пытался найти долгосрочные решения, заявили РИА Новости в постпредстве России при ЕС, комментируя очередной виток напряженности на Балканах.&quot;То, что мы видим сейчас, — прямое следствие недобросовестного выполнения еэсовскими посредниками своих обязательств, а именно — принципиального нежелания способствовать реальному поиску долгосрочных решений. Еэсовское посредничество в диалоге Белград — Приштина, по сути, свелось лишь к лихорадочным метаниям в попытках &quot;тушить пожар&quot; без борьбы с его истинными причинами&quot;, — сообщили в российской дипмиссии.Там указали на заявления верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, объявившего об очередных попытках созвать экстренный раунд диалога по косовской проблеме.&quot;Иными словами, Брюссель, создавая иллюзию посредничества, дожидался очередной эскалации, чтобы предпринять своего рода героическую попытку поставить кризис на паузу. Вот только паузы эти становятся все более короткими, а кризисные стадии — все более взрывоопасными&quot;, — отметили в постпредстве.Российские дипломаты напомнили Евросоюзу, что главной задачей в вопросе урегулирования конфликта остается создание Сообщества сербских муниципалитетов в виде, закрепленном в письменных договоренностях между Белградом и Приштиной под гарантии Брюсселя.Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
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в мире, евросоюз, косово, балканы, россия, еврокомиссия, жозеп боррель
В мире, Евросоюз, Косово, Балканы, Россия, Еврокомиссия, Жозеп Боррель
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово

Постпредство России: игнорирование ЕС интересов сербов в Косово привело к напряженности

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкКордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
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Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Евросоюз, взяв на себя роль главного посредника по урегулированию в Косово, даже не пытался найти долгосрочные решения, заявили РИА Новости в постпредстве России при ЕС, комментируя очередной виток напряженности на Балканах.
«

"То, что мы видим сейчас, — прямое следствие недобросовестного выполнения еэсовскими посредниками своих обязательств, а именно — принципиального нежелания способствовать реальному поиску долгосрочных решений. Еэсовское посредничество в диалоге Белград — Приштина, по сути, свелось лишь к лихорадочным метаниям в попытках "тушить пожар" без борьбы с его истинными причинами", — сообщили в российской дипмиссии.

Там указали на заявления верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, объявившего об очередных попытках созвать экстренный раунд диалога по косовской проблеме.
«

"Иными словами, Брюссель, создавая иллюзию посредничества, дожидался очередной эскалации, чтобы предпринять своего рода героическую попытку поставить кризис на паузу. Вот только паузы эти становятся все более короткими, а кризисные стадии — все более взрывоопасными", — отметили в постпредстве.

Российские дипломаты напомнили Евросоюзу, что главной задачей в вопросе урегулирования конфликта остается создание Сообщества сербских муниципалитетов в виде, закрепленном в письменных договоренностях между Белградом и Приштиной под гарантии Брюсселя.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
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