https://ria.ru/20230531/kosovo-1875230929.html

Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово

Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово - РИА Новости, 31.05.2023

Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов сербов в Косово

Евросоюз, взяв на себя роль главного посредника по урегулированию в Косово, даже не пытался найти долгосрочные решения, заявили РИА Новости в постпредстве... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:06

2023-05-31T09:06

2023-05-31T10:14

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Евросоюз, взяв на себя роль главного посредника по урегулированию в Косово, даже не пытался найти долгосрочные решения, заявили РИА Новости в постпредстве России при ЕС, комментируя очередной виток напряженности на Балканах."То, что мы видим сейчас, — прямое следствие недобросовестного выполнения еэсовскими посредниками своих обязательств, а именно — принципиального нежелания способствовать реальному поиску долгосрочных решений. Еэсовское посредничество в диалоге Белград — Приштина, по сути, свелось лишь к лихорадочным метаниям в попытках "тушить пожар" без борьбы с его истинными причинами", — сообщили в российской дипмиссии.Там указали на заявления верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, объявившего об очередных попытках созвать экстренный раунд диалога по косовской проблеме."Иными словами, Брюссель, создавая иллюзию посредничества, дожидался очередной эскалации, чтобы предпринять своего рода героическую попытку поставить кризис на паузу. Вот только паузы эти становятся все более короткими, а кризисные стадии — все более взрывоопасными", — отметили в постпредстве.Российские дипломаты напомнили Евросоюзу, что главной задачей в вопросе урегулирования конфликта остается создание Сообщества сербских муниципалитетов в виде, закрепленном в письменных договоренностях между Белградом и Приштиной под гарантии Брюсселя.Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, евросоюз, косово, балканы, россия, еврокомиссия, жозеп боррель