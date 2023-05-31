https://ria.ru/20230531/kosovo-1875215904.html

Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае

Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае - РИА Новости, 31.05.2023

Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной обострения ситуации в Косово решение местного "правительства" взять под контроль здания муниципалитетов на... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T02:24

2023-05-31T02:24

2023-05-31T02:24

в мире

косово

сша

сербия

энтони блинкен

нато

государственный департамент сша

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855172072_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_d63f77bb681d44de9ab424676f07910c.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной обострения ситуации в Косово решение местного "правительства" взять под контроль здания муниципалитетов на севере края и призвал все стороны к немедленной деэскалации. "Решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям привело к резкому и ненужному обострению напряженности", - сказано в заявлении Блинкена. Он призвал "премьер-министра" самопровозглашенного Косово Албина Курти отвести от зданий полицейские формирования и сделать так, чтобы "избранные мэры" осуществляли свои "переходные обязанности" из "альтернативных локаций". "Президенту (Сербии Александру - ред.) Вучичу следует снизить уровень готовности сербских вооруженных сил и призвать косовских сербов перестать чинить препятствия KFOR и воздержаться от новых насильственных действий", - сказал Блинкен. Обе стороны конфликта должны, по его словам, вернуться к диалогу о нормализации отношений, который идет под эгидой Евросоюза. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. При беспорядках на севере Косово и Метохии в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR. KFOR (Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Контингент призван обеспечить стабильность и безопасность в Косово.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875142872.html

https://ria.ru/20230530/nato-1875172741.html

косово

сша

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, сша, сербия, энтони блинкен, нато, государственный департамент сша, оон