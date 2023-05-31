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Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае - РИА Новости, 31.05.2023
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02:24 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875215904.html
Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае
Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае - РИА Новости, 31.05.2023
Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной обострения ситуации в Косово решение местного "правительства" взять под контроль здания муниципалитетов на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:24
2023-05-31T02:24
в мире
косово
сша
сербия
энтони блинкен
нато
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной обострения ситуации в Косово решение местного "правительства" взять под контроль здания муниципалитетов на севере края и призвал все стороны к немедленной деэскалации. "Решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям привело к резкому и ненужному обострению напряженности", - сказано в заявлении Блинкена. Он призвал "премьер-министра" самопровозглашенного Косово Албина Курти отвести от зданий полицейские формирования и сделать так, чтобы "избранные мэры" осуществляли свои "переходные обязанности" из "альтернативных локаций". "Президенту (Сербии Александру - ред.) Вучичу следует снизить уровень готовности сербских вооруженных сил и призвать косовских сербов перестать чинить препятствия KFOR и воздержаться от новых насильственных действий", - сказал Блинкен. Обе стороны конфликта должны, по его словам, вернуться к диалогу о нормализации отношений, который идет под эгидой Евросоюза. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. При беспорядках на севере Косово и Метохии в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR. KFOR (Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Контингент призван обеспечить стабильность и безопасность в Косово.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875142872.html
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в мире, косово, сша, сербия, энтони блинкен, нато, государственный департамент сша, оон
В мире, Косово, США, Сербия, Энтони Блинкен, НАТО, Государственный департамент США, ООН
Госдеп назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае

Госсекретарь США Блинкен назвал действия Косово причиной всплеска напряженности в крае

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал причиной обострения ситуации в Косово решение местного "правительства" взять под контроль здания муниципалитетов на севере края и призвал все стороны к немедленной деэскалации.
«
"Решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям привело к резкому и ненужному обострению напряженности", - сказано в заявлении Блинкена.
Он призвал "премьер-министра" самопровозглашенного Косово Албина Курти отвести от зданий полицейские формирования и сделать так, чтобы "избранные мэры" осуществляли свои "переходные обязанности" из "альтернативных локаций".
"Президенту (Сербии Александру - ред.) Вучичу следует снизить уровень готовности сербских вооруженных сил и призвать косовских сербов перестать чинить препятствия KFOR и воздержаться от новых насильственных действий", - сказал Блинкен.
Обе стороны конфликта должны, по его словам, вернуться к диалогу о нормализации отношений, который идет под эгидой Евросоюза.
Военнослужащие миротворческой миссии KFOR в Косово и косовские полицейские у муниципального здания в городе Звечан - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.
При беспорядках на севере Косово и Метохии в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR.
KFOR (Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Контингент призван обеспечить стабильность и безопасность в Косово.
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В миреКосовоСШАСербияЭнтони БлинкенНАТОГосударственный департамент СШАООН
 
 
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