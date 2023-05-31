https://ria.ru/20230531/kontrnastuplenie-1875216879.html

Сенатор Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его по контрнаступлению

Сенатор Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его по контрнаступлению - РИА Новости, 31.05.2023

Сенатор Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его по контрнаступлению

Американский сенатор Линдси Грэм получил сведения о военных планах в рамках заявленного контрнаступления Украины от Владимира Зеленского и его помощников, об... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T02:51

2023-05-31T02:51

2023-05-31T05:18

специальная военная операция на украине

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линдси грэм

владимир зеленский

александр сырский

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм получил сведения о военных планах в рамках заявленного контрнаступления Украины от Владимира Зеленского и его помощников, об этом политик заявил в беседе с газетой Politico."В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", — утверждает Грэм. Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в минувший понедельник сообщал, что время контрнаступления "скоро наступит".Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".На прошлой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк Подоляк в эфире канала Rai заявлял, что контрнаступление ВСУ идет "уже несколько дней". По его словам, Украина не станет наносить удары по "материковой" территории России, но Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым".

https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875201776.html

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875182162.html

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в мире, украина, киев, россия, линдси грэм, владимир зеленский, александр сырский, politico