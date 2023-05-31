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Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров - РИА Новости, 31.05.2023
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Год педагога и наставника
 
16:02 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kolledzh-1875352754.html
Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров
Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров - РИА Новости, 31.05.2023
Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров
Проект "Профессионалитет" в 2024-2026 годах расширят на порядка 170 образовательно-производственных кластеров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:02
2023-05-31T16:02
год педагога и наставника
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проект "Профессионалитет" в 2024-2026 годах расширят на порядка 170 образовательно-производственных кластеров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Как я уже сказала, 2024-2026 годы, с учётом поручения президента, ознаменуются расширением "Профессионалитета", количество образовательно-производственных кластеров возрастёт, мы оцениваем сейчас эти параметры, но по нашим параметрам, это порядка 170 единиц ещё, к тем, которые уже имеются", - сказала Голикова в ходе презентации "Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса". По ее словам, проект также охватит электронную промышленность, индустрию робототехники, машиностроение, металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство, сферу оборонно-промышленного комплекса, строительство, транспортную и атомную отрасли, которые являются ключевыми для обеспечения безопасности и суверенитета России. Он добавила, что проект охватит не 900, а 1,5 тысячи колледжей во всех регионах, с привлечением 3 тысяч наставников из предприятий. С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
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РИА Новости
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татьяна голикова, общество
Год педагога и наставника, Татьяна Голикова, Общество

Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров

© iStock.com / yacobchukСтуденты работают над проектом
Студенты работают над проектом - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / yacobchuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проект "Профессионалитет" в 2024-2026 годах расширят на порядка 170 образовательно-производственных кластеров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Как я уже сказала, 2024-2026 годы, с учётом поручения президента, ознаменуются расширением "Профессионалитета", количество образовательно-производственных кластеров возрастёт, мы оцениваем сейчас эти параметры, но по нашим параметрам, это порядка 170 единиц ещё, к тем, которые уже имеются", - сказала Голикова в ходе презентации "Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса".
По ее словам, проект также охватит электронную промышленность, индустрию робототехники, машиностроение, металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство, сферу оборонно-промышленного комплекса, строительство, транспортную и атомную отрасли, которые являются ключевыми для обеспечения безопасности и суверенитета России.
Он добавила, что проект охватит не 900, а 1,5 тысячи колледжей во всех регионах, с привлечением 3 тысяч наставников из предприятий.
С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
 
Год педагога и наставникаТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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