https://ria.ru/20230531/kolledzh-1875352754.html

Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров

Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров - РИА Новости, 31.05.2023

Проект "Профессионалитет" расширится на 170 кластеров

Проект "Профессионалитет" в 2024-2026 годах расширят на порядка 170 образовательно-производственных кластеров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:02

2023-05-31T16:02

2023-05-31T16:02

год педагога и наставника

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552399_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e8339d8e54e019e23672e31a8725943f.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проект "Профессионалитет" в 2024-2026 годах расширят на порядка 170 образовательно-производственных кластеров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Как я уже сказала, 2024-2026 годы, с учётом поручения президента, ознаменуются расширением "Профессионалитета", количество образовательно-производственных кластеров возрастёт, мы оцениваем сейчас эти параметры, но по нашим параметрам, это порядка 170 единиц ещё, к тем, которые уже имеются", - сказала Голикова в ходе презентации "Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса". По ее словам, проект также охватит электронную промышленность, индустрию робототехники, машиностроение, металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство, сферу оборонно-промышленного комплекса, строительство, транспортную и атомную отрасли, которые являются ключевыми для обеспечения безопасности и суверенитета России. Он добавила, что проект охватит не 900, а 1,5 тысячи колледжей во всех регионах, с привлечением 3 тысяч наставников из предприятий. С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект "Профессионалитет", который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова, общество