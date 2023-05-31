https://ria.ru/20230531/kndr-1875240887.html

Эксперт назвал возможный военный эффект от спутника КНДР ограниченным

Эксперт назвал возможный военный эффект от спутника КНДР ограниченным - РИА Новости, 31.05.2023

Эксперт назвал возможный военный эффект от спутника КНДР ограниченным

Эффект от спутника КНДР в военном плане в случае его успешного запуска все равно был бы ограниченным, заявил РИА Новости научный сотрудник южнокорейского... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:09

2023-05-31T10:09

2023-05-31T10:09

в мире

пхеньян

ким чен ын

желтое море

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Эффект от спутника КНДР в военном плане в случае его успешного запуска все равно был бы ограниченным, заявил РИА Новости научный сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан Ян Ук. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллиген-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (крылатый конь из корейской мифологии, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. Как отмечает эксперт, спутник КНДР представляет из себя аппарат, длиной порядка 90 и шириной 60 сантиметров, на котором можно разместить, предположительно, четыре отражающих пластины и две оптические камеры. "Поэтому это небольшой спутник с низким разрешением изображений, и эффект от его использования в военно-разведывательных целях будет крайне ограниченным", - пояснил эксперт. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Также, по словам Ян Ука, сильно "сдвигать сроки запуска опасно" для КНДР, поскольку скоро начнётся сезон дождей, и поэтому Пхеньян "так торопится". Чиновник из офиса президента Южной Кореи ранее заявил агентству Рёнхап, что есть вероятность повторной попытки КНДР запустить военный разведывательный спутник еще до окончания заявленного Пхеньяном срока. КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью 16 мая проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". При этом южнокорейская космическая ракета "Нури" 25 мая успешно вывела на орбиту восемь спутников.

https://ria.ru/20230531/raketa-1875218711.html

https://ria.ru/20230531/raketa-1875225032.html

пхеньян

желтое море

южная корея

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пхеньян, ким чен ын, желтое море, южная корея, кндр (северная корея)